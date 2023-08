СПбГАСУ продвигает охрану труда в трудовых отрядах школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники изучают пример несчастного случая

2 августа Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» совместно с Всеволожским молодежным центром «Альфа» и СПбГАСУ провели интерактивный обучающий семинар «Территория безопасного труда» на учебной базе СПбГАСУ «Полигон «Умный труд».

Обучающиеся из областных школ в составе трудовых отрядов побывали на экскурсии по интерактивным модулям полигона и опробовали компьютерную обучающую программу “Умный труд” с использованием VR-системы. Благодаря обучающему семинару участники поближе познакомились с профессией инспектора по охране труда, увидели примеры несчастных случаев, узнали, как их предупреждать.

Андрей Никулин проводит экскурсию по Полигону

“Целью данного мероприятия было привлечь внимание подростков к вопросам безопасности труда и снизить травматизм на рабочих местах в будущем, показать ребятам, насколько важна охрана труда на производстве”, – рассказала председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Участники интерактивного семинара отметили, что такие демонстрации очень важны и полезны, и теперь они точно знают, что обязан делать работодатель для их защиты. Ребятам понравился нестандартный формат подачи информации, который позволил максимально наглядно и интересно донести всю значимость соблюдения правил и техники безопасности.

Общая фотография участников

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI