Сергей Собянин: Благоустроим скверы в Коптеве, Западном Дегунине и Восточном Дегунине, Ховрине и Войковском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице ежегодно благоустраивают тысячи объектов. Среди них не только крупные парки, но и небольшие скверы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В этом году приведем в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево. В сквере на улице Базовской в Западном Дегунине оборудуем три детские площадки и несколько спортивных зон, отремонтируем площадку для баскетбола, обновим прогулочные маршруты», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В 2005 году реконструировали храм Знамения Иконы Божией Матери в Ховрине, в 2017-м благоустроили прилегающий к нему Грачевский парк. Теперь планируют привести в порядок сквер возле храма. Здесь появится по четыре детских и спортивных площадки, также специалисты высадят деревья и кустарники.

Сквер на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине находится рядом со станцией Бескудниково первого Московского центрального диаметра. Через него люди идут к наземному метро, рядом расположено много домов. В сквере специалисты установят спортивную площадку, сделают зону тихого отдыха, поставят несколько игровых комплексов.

Три сквера обновят на границе районов Войковский и Коптево. Зеленые зоны расположены рядом и как бы продолжают друг друга. Это скверы на улицах Клары Цеткин, Коптевской, а также Старопетровский сквер. Там создадут несколько пешеходных маршрутов, оборудуют новые детские и спортивные площадки. Благоустройство всех скверов завершат к осени.

