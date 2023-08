Проект студента ЭФ НГУ принимает участие в Акселераторе НТИ на «Архипелаге 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» проходят акселерационные программы – Акселератор Национальной технологической инициативы (НТИ) и Акселератор Промдизайна. Одним из участников Акселератора НТИ наряду с другими 113 командами стал студент магистратуры Экономического факультета Новосибирского государственного университета Артур Галушкин. Он подал заявку с проектом wheretogo.nsk, который ранее стал одним из победителей третьей волны федерального конкурса «Студенческий стартап». Побеседовали с Артуром о его участии в Акселераторе.

Напомним, проект «Wheretogo» существует четыре года и представляет собой базу знаний Артура как краеведа об уникальных местах Новосибирска. С помощью него пользователи получают информацию об интересных местах для досуга, отдыха, или, например, работы (например, локации покупают фотографы и видеографы).

— Артур, расскажи, пожалуйста, как узнал про Акселератор НТИ и почему решил податься на него?

Об акселераторе рассказали преподаватели факультета и настоятельно рекомендовали поучаствовать. Именно от них узнал, что это одно из самых важных и главных событий в «предпринимательской» сфере. Мы пошли на направление «Креативные индустрии». Основная моя цель – получить тематические знакомства и закрыть некоторые «больные» вопросы по проекту.

— Идет шестой день интенсива. Что за это время удалось сделать вместе с командой проекта и экспертами акселератора?

Нам попался очень хороший треккер, который также теперь является и советником: мы обсуждаем с ней проблемы, и она рекомендует нам некоторые возможные пути решения. Например, мы советуемся насчет механики масштабирования проекта и путей привлечения экспертов, которые будут продавать свои локации через нашу платформу. Есть много вариантов – надо остановиться на лучшем.

Мы пока посетили совсем мало лекций, поскольку у акселератора есть некоторые проблемы с составлением расписания и плана событий. Но вообще в программе их довольно много, при этом полезных и интересных.

— А получилось ли познакомиться с потенциальными партнерами или инвесторами?

Пока кого-то для сотрудничества не нашли, хотя стоит отметить, что столько интересных и важных людей в одном месте я давно не встречал. Зато выслушали много полезной и развивающей обратной связи от экспертов акселератора.

Справка: По итогам акселератора в Новосибирске и онлайн-интенсива, который пройдет с 14 августа по 15 сентября для 300 команд, планируется отобрать не менее 200 команд в программу сопровождения НТИ, часть из них получат статус партнеров Национальной технологической инициативы и подпишут партнерские соглашения о долгосрочной поддержке НТИ. Для команд, получивших статус партнеров НТИ, будут предложен ряд дополнительных мер поддержки, в том числе в создании юрлица, усилении команды, разработке индивидуальных инвестиционных маршрутов, привлечении инвестиций, бесшовном доступе к грантам ФСИ, получении статуса резидента Фонда «Сколково» и т.д.

