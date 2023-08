Проверить статус изготовления карты москвича стало еще проще

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На портале mos.ru обновили сервис «Проверка статуса изготовления карты москвича». Теперь горожане могут подробнее узнать о ходе рассмотрения заявления и о возможности получить временный единый социальный билет (ВЕСБ) для проезда в транспорте.

«Каждый месяц в среднем горожане подают более 80 тысяч заявлений на выпуск карты москвича. Мы понимаем, что каждому из них важно знать, в каком статусе находится его заявление, все ли проверки прошли успешно и как скоро будет готова карта. Особенно часто жители интересуются возможностью получить временный единый социальный билет, который позволяет пользоваться бесплатным проездом в транспорте, пока карта москвича находится в производстве. Специально для них мы дополнили сервис новыми, более подробными статусами, в том числе о возможности получить ВЕСБ и готовности самой карты», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Теперь воспользоваться сервисом можно даже без авторизации на портале mos.ru. Эта функция будет полезна в ситуации, когда у заявителя нет возможности самостоятельно просмотреть информацию в своем личном кабинете, например, по состоянию здоровья. Узнать статус изготовления карты могут близкие.

Как проверить статус изготовления карты москвича

Чтобы узнать статус изготовления карты, необходимо зайти на страницу сервиса «Проверка статуса изготовления карты москвича», указать номер заявления и документа, удостоверяющего личность. Необходимо вносить данные, которые были указаны при подаче заявления на карту. Справа в поле ввода этих сведений расположена иконка с вопросительным знаком. Нажав на нее, можно получить подробную подсказку о том, где найти эти данные. После этого потребуется ввести символы с картинки и нажать кнопку «Проверить». В ответ сервис сообщит, в каком статусе находится заявление на выпуск карты.

Карта москвича — один из важных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. Для ее оформления необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Карта будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Статус рассмотрения заявления можно отследить не только с помощью сервиса «Проверка статуса изготовления карты москвича», но и еще в личном кабинете mos.ru, по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55 и в официальных сообществах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

