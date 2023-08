Москвичи помогут составить программу мероприятий ко Дню города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Голосование, посвященное Дню города, началось в проекте «Активный гражданин». Москвичи смогут решить, какие мероприятия войдут в программу празднования 876-летия столицы 9 и 10 сентября.

«Приглашаем горожан поделиться своим мнением о том, какие события стоит включить в программу Дня города на центральных и окружных площадках. Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Голосование состоит из двух вопросов, в каждом можно отметить до трех пунктов, в том числе поделиться собственными идеями.

Первый вопрос посвящен крупным площадкам. В нем предлагают организовать интерактивы для детей, события в парках культуры и отдыха, программы с участием благотворительных фондов.

Отвечая на второй вопрос, «активные граждане» выберут, какие мероприятия стоит провести на окружных площадках: концерты классической и современной музыки, театрализованные представления или поэтические программы.

В 2022 году к юбилею столицы в городе прошло около 200 крупных мероприятий: концертов, выставок, спектаклей и спортивных соревнований. Например, в парке искусств «Музеон» выступили популярные артисты, а на Цветном бульваре провели фестиваль «Добрая Москва».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше шести миллионов человек. Они приняли участие более чем в пяти тысячах голосований, посвященных развитию города, работе городских учреждений, формированию культурных программ к знаковым событиям и другим важным темам.

