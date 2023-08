Москвичи выберут новые поводы для создания собственного благотворительного сбора на mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Горожане будут выбирать поводы для благотворительного сбора. По результатам голосования один или несколько самых популярных из них будут добавлены в сервис на mos.ru.

Сейчас пользователи благотворительного сервиса могут быстро и просто создать собственный сбор и пригласить друзей и близких поучаствовать в нем, чтобы вместе помочь, например, детям, пожилым, другим нуждающимся людям, а также животным через проверенные фонды.

Достаточно перейти к созданию сбора, выбрать повод, одну из восьми категорий, которую хочется поддержать («Дети», «Животные» или любую другую близкую пользователю), и установить продолжительность сбора. Ссылку на сбор можно опубликовать в соцсетях или поделиться ею с друзьями, близкими и коллегами. Все средства от такого сбора направляются на все программы категории, выбранной пользователем.

«Возможность создать собственный благотворительный сбор на mos.ru актуальна для тех, кто хотел бы объединить свое окружение доброй инициативой: например, вместо подарков на день рождения попросить друзей поддержать нуждающихся. В последние несколько лет этот тренд набирает обороты и вдохновляет все больше людей на добрые поступки. Сейчас сервис mos.ru предлагает только два постоянных варианта повода для благотворительного сбора — ко дню рождения или просто, чтобы добра в мире стало немного больше. По итогам голосования в “Активном гражданине” в благотворительный сервис на портале mos.ru будут добавлены новые поводы для такого сбора», — отметил Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий города Москвы.

Участники смогут выбрать до трех вариантов поводов для создания благотворительного сбора.

Поводы, за которые можно проголосовать:

— важные дни (свадьба, рождение ребенка, повышение и так далее);

— дни, посвященные международным датам (День защиты детей, День защиты бездомных животных, День окружающей среды и так далее);

— тематические праздники, связанные с добром и помощью (День спонтанного проявления доброты, акция «Щедрый вторник», День волонтера и так далее);

— сезонные праздники (Новый год, Международный женский день и другие).

Кроме того, можно предложить свой вариант повода для сбора.

Москва делает все необходимое, чтобы городские услуги и сервисы были ближе к жителям. Многие вопросы можно решить не выходя из дома — с помощью mos.ru. Горожанам доступно более 400 услуг и сервисов: от повседневных (например, записи к врачу, передачи показаний счетчиков и оплаты счетов) до эксклюзивных — онлайн-бронирования книг в библиотеках, аренды помещений в музеях и домах культуры, благотворительных взносов и других.

Благотворительный сервис на mos.ru — совместный проект городского Департамента информационных технологий и Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы. Сейчас здесь представлено 84 проверенных организации, программы которых размещены на странице сервиса. Горожане могут поддержать детей и взрослых в сложных жизненных ситуациях, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи. С момента создания сервиса пожертвования перечислили уже более 66 тысяч человек, а сумма превысила 74 миллиона рублей.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, в проекте провели свыше 5,9 тысячи голосований. Поддержанные большинством голосов решения реализуют. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы». Сейчас в проекте можно принять участие в летней акции, проголосовать за результаты работы программы «1 рубль за квадратный метр в год» и присоединиться к квесту в Парке Горького.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

