«Мой район»: гостям Московского урбанфорума в «Лужниках» расскажут о городских электронных сервисах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский урбанистический форум начал работу 1 августа на площадке олимпийского комплекса «Лужники». В течение шести недель здесь пройдет более 350 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Одной из главных тематических локаций станет пространство, посвященное программе «Мой район».

Гости площадки обсудят с экспертами, как они могут повлиять на развитие города и какие сервисы делают жизнь в столице комфортнее. Кроме того, здесь можно будет познакомиться с последними инфраструктурными проектами Москвы.

Деловая программа охватывает самые актуальные темы, среди которых благоустройство общественных пространств, развитие активного отдыха, спорта и инфраструктуры для домашних животных, ответственное потребление, городская экология и другие. Москвичи узнают, с помощью каких электронных сервисов они могут принять участие в благоустройстве районов.

В проекте «Активный гражданин» регулярно проводят голосования, посвященные благоустройству общественных пространств, а москвичи оценивают результаты работы. О том, как развивается сервис сегодня, как с его помощью жителей вовлекают в процесс управления городом, а также о новом проекте «Активного гражданина» для детей расскажут начальник управления развития взаимодействия с жителями по сбору, обработке и учету обратной связи Андрей Соловец и Ольга Ли, начальник отдела реализации проекта «Активный гражданин».

Кроме того, площадкой для сбора пожеланий и инициатив стало креативное онлайн-пространство «Город идей». Весной 2023 года в ходе обсуждений проекта «Питомцы в Москве» москвичи сделали более 1800 предложений, касающихся развития площадок для выгула, организации мероприятий для владельцев домашних животных и создания условий для комфортного пользования подобных пространств. Жители делились опытом содержания питомца в городе и рассказывали, где необходимо развивать инфраструктуру для прогулок с собаками. В результате было отобрано 22 идеи. О том, как развивается столица благодаря «Городу идей», расскажет Анастасия Землянская, начальник управления развития социальных технологий.

Взаимодействие с жителями происходит и с помощью сервиса Правительства Москвы «Электронный дом». Функции платформы позволяют проводить опросы и обсуждать вопросы благоустройства с жителями домов, рядом с которыми планируются работы. Столичный проект, в котором горожане совместно с архитекторами и другими специалистами решают, какой будет территория у дома, парк или близлежащий сквер, называется «Проектируем район». Он заработал в 2020 году, тогда с помощью метода соучаствующего проектирования привели в порядок пять дворов. До недавнего времени сбор и обсуждения идей проводились в очном формате, что подходило не всем жителям. Теперь принять участие можно онлайн. О том, как развивается система «Электронный дом», о ее новых возможностях для пользователей специально для гостей площадки «Мой район» расскажет Алена Кутакова, начальница управления развития коммуникаций с жителями многоквартирных домов Москвы.

Популярные опции и удобный интерфейс: как обновилось приложение «Электронный дом Москва»Цифровые сервисы столицы делают взаимодействие москвичей с городскими службами проще и удобнее — Сергей Собянин

Отдельный блок посвятят проекту «Питомцы в Москве», благодаря которому уже третий год по новым стандартам создают площадки для выгула собак, а также проводят образовательные и досуговые мероприятия для владельцев. Во время Московского урбанфорума в «Лужниках» посетители смогут пообщаться с экспертами в этой сфере. Ольга Калачкина, специалист по реабилитации бездомных животных и преподаватель образовательной программы «Юна-Класс», развеет мифы о животных из приюта и их адаптации в семье. Кинолог, национальный эксперт по дрессировке и рабочим качествам Константин Карапетьянц расскажет, как воспитывать собаку. На встрече с руководителем Европейского ветеринарного центра Алексеем Маловатским москвичи обсудят жизнь питомцев в мегаполисе, а специалисты Национальной ассоциации медицины кошек проведут для гостей цикл лекций «Все о кошке: от ухода до воспитания».

Не менее важной темой для обсуждения станет развитие межрайонного туризма. Современная Москва — это 146 муниципальных образований, расположенных на площади более 2,5 тысячи квадратных километров. Однако многие жители города мало знакомы даже с соседними районами и часто не выходят за рамки привычных маршрутов. Ежегодно в разных районах Москвы создают новые парки и общественные пространства, реставрируют и благоустраивают места, с которыми связана история кварталов. Многие из этих объектов становятся новыми точками притяжения не только для горожан, но и для туристов. В сентябре 2022 года организовали цикл бесплатных районных экскурсий «Моего района» и авторского проекта «Гуляем по Москве». Благодаря им у москвичей есть возможность лучше узнать город, расширить кругозор и открыть новые интересные места для досуга и отдыха за пределами туристического центра. О том, как создают такие экскурсии и почему межрайоный туризм становится все более популярным, расскажет Евгения Степанова, гид и автор проекта «Гуляем по Москве».

Кроме того, в рамках деловой программы обсудят вопросы развития районных парков Москвы, их досуговой и спортивной инфраструктуры, а также работу локальных сообществ в них. Выступят София Козлова, руководитель клубно-досугового формирования по капоэйре для детей в парке «Ходынское поле», Наталья Ольхина, преподаватель практики цигун, зумбы и общей физической подготовки, мастер-тренер парка «Сокольники» Никита Орлов и другие.

Подробное расписание деловой программы площадки «Мой район» есть на сайте Московского урбанистического форума.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI