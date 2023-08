Кухня грантовых конкурсов: как НКО повысить шансы на успех

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 августа Центр современных медиакоммуникаций НИУ ВШЭ проведет бесплатный вебинар «Заявка на грант глазами эксперта. Узнайте кухню грантовых конкурсов». Слушатели смогут понять, на что в первую очередь стоит обращать внимание при подготовке заявки на грант и как получить высокие оценки за проект. Телеведущая, директор Центра современных медиакоммуникаций ВШЭ Арина Шарапова представит подготовленный ЦСМ онлайн-курс «Информационная открытость НКО. 14 верных шагов к получению грантов». Многие участники грантовых конкурсов полагают, что победа — это как выигрыш в лотерею. Но как на самом деле проходит оценка заявок, какими критериями руководствуются эксперты? Директор Центра современных медиакоммуникаций НИУ ВШЭ Арина Шарапова и эксперт грантовых конкурсов Виктор Дятликович подробно расскажут о том, как увеличить шансы на получение гранта.

«Сейчас в России зарегистрировано порядка 200 тысяч НКО. На конкурсы Фонда президентских грантов, мэра Москвы, другие региональные и корпоративные грантовые конкурсы ежегодно подаются десятки тысяч заявок, — говорит Арина Шарапова. — Но низкая осведомленность НКО о разных аспектах проведения грантовых конкурсов, в том числе и о критериях, механизме оценки их заявок, приводит к тому, что эти заявки готовятся не на должном уровне, с многочисленными ошибками. В результате даже хорошие, социально важные проекты не могут получить грантовое финансирование». Крайне важно улучшить понимание представителями НКО механизма оценки заявок, поданных на грантовый конкурс. «Чем качественнее будут оформлены грантовые заявки, тем с большим эффектом будут распределены государственные, корпоративные средства, выделяемые на поддержку социальных, благотворительных программ», — подчеркивает Арина Шарапова. Основная цель вебинара — от первого лица объяснить всю механику оценки заявки на грант, методики работы экспертов грантовых конкурсов, говорит Виктор Дятликович. Он уверен: когда представители НКО поймут алгоритм работы эксперта, они смогут лучше адаптировать свои заявки под нужные требования и повысить оценки.

«Многочисленные курсы и семинары, обучающие заполнению грантовых заявок, не рассказывают ничего о принципах и внутренней кухне работы экспертов конкурса, — объясняет Виктор Дятликович. — В этом смысле на вебинаре слушателям будут даны по большей части уникальные знания». Один из важнейших критериев, по которому эксперты оценивают грантовые заявки, — информационная открытость заявителей, их активность в медийном пространстве, правильная коммуникационная стратегия, прозрачность отчетности. На этом аспекте ведущие вебинара сделают особый акцент. Арина Шарапова как директор Центра современных медиакоммуникаций НИУ ВШЭ представит разработанный экспертами ЦСМ онлайн-курс «Информационная открытость НКО. 14 верных шагов к получению грантов». Он также призван помочь некоммерческим организациям в привлечении дополнительного финансирования.

