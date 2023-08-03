За полгода в Москве почти в два раза выросло количество соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023 года город подписал 18 соглашений с девелоперами о строительстве 21 объекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в 2020 году. Она помогает обеспечить комплексную застройку районов столицы с учетом потребности в рабочих местах, уменьшить маятниковую миграцию, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. За это время мы подписали уже 50 cоглашений, из них 18 — за шесть месяцев 2023 года. На новых объектах появится более 25 тысяч рабочих мест, из них свыше 10 тысяч будет создано на территории ТиНАО», — рассказал Владимир Ефимов.

По заключенным с начала года соглашениям инвесторы построят промышленные и логистические комплексы, деловые и торговые центры, образовательные и спортивные объекты, а также два центра инноваций. Проекты будут реализованы в ЗАО, САО, СЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮВАО и ЮАО, а также в ТиНАО и ЗелАО.

«В ТиНАО инвесторы построят два центра инноваций и импортозамещения, торговый и административно-деловой центры, образовательное учреждение, спортивный комплекс, а также логистический парк», — уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Одна из важнейших задач — создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. Сейчас более 90 процентов городских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В столице открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на срок от шести до 12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Подать заявки на участие можно через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Сергей Собянин заявил, что в столице появится еще около 10,3 тысячи рабочих местСергей Собянин — о том, как город стимулирует застройщиков создавать места приложения труда за пределами центра столицы

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