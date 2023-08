Зачисление в магистратуру: ключевые даты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вступительные испытания в магистратуру подходят к концу, и уже 8 августа будут опубликованы конкурсные списки поступающих на бюджетные места и объявлены критерии для заключения договоров (конкурс на платные места).

В этот же день после заседания Приемной комиссии будут объявлены проходные баллы и списки приглашенных в НИУ ВШЭ. Всем абитуриентам, вошедшим в списки приглашенных, гарантируется поступление на бесплатные места (бюджетные или платные места за счет средств НИУ ВШЭ) в соответствии с приоритетами зачисления, указанными при подаче документов, если в установленный срок поступающие представят оригинал документа об образовании или поставят отметку о представлении оригинала в личном кабинете абитуриента НИУ ВШЭ.

Для зачисления на бесплатные места абитуриентам, попавшим в списки приглашенных к поступлению в НИУ ВШЭ, необходимо до 18:00 по месту нахождения кампуса 10 августа представить оригиналы документов об образовании. Приказы будут изданы не позднее 15 августа.

Зачисление по приоритетам

Зачисление проводится согласно конкурсным спискам в соответствии с приоритетами, указанными в заявлениях о приеме, до заполнения установленного количества мест: абитуриент зачисляется на ту программу, где указал наибольший приоритет зачисления, по которому он проходит по конкурсу на указанные места. Если абитуриент находился в списке приглашенных к поступлению в Высшую школу экономики той программы, где у него указан наивысший приоритет, но при этом не поступил на бюджетное место, то он приглашается на место за счет средств НИУ ВШЭ. Если на одной из программ абитуриент проходит на бюджетное место, а на другой — на место за счет средств вуза, то абитуриент будет зачислен на программу, где проходит на бюджетное место.

Абитуриенты, поступающие только на платные места и на места за счет средств НИУ ВШЭ, могут заключить договор об образовании до 23 августа. Для этого необходимы результаты вступительных испытаний, соответствующие критериям заключения договоров на выбранную образовательную программу, и паспорт абитуриента. Подробная информация — на странице с траекторией заключения договора по ссылке.

Продолжается прием документов на полностью платные, онлайн- и очно-заочные программы. Успейте подать документы. Подробнее — здесь.

