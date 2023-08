Запись подкаста, оригами и первая помощь: какие мастер-классы пройдут в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума ежедневно проходят мастер-классы для взрослых и детей по различным тематикам. Так, можно приобрести полезные профессиональные навыки, посетить занятия по йоге в гамаках, тренинг по актерскому мастерству и научиться делать декор для дома. Мастер-классы бесплатные, на некоторые из них требуется регистрация на официальном сайте форума.

На модном маркете работает школа изобразительного искусства под открытым небом. Здесь можно послушать лекции представителей фешен-индустрии о культурном коде в современной моде, об экологии потребления, истории моды и многом другом. Недалеко от маркета расположена площадка для молодоженов, где можно узнать о свадебных трендах, цветочном этикете, сервировке семейного обеда и праздничном декоре.

В шатре «Траектория роста» детей и взрослых ждут мастер-классы, посвященные востребованным профессиям, саморазвитию и предпринимательству. Здесь можно узнать, как записать подкаст, выстроить эффективную коммуникацию или освоить приемы работы с текстом, создать модную одежду или собрать эффективную и мотивированную команду. Гостей форума научат бороться с прокрастинацией, помогут развить мышление с помощью кино и подготовиться к строительству загородного дома. Молодые люди, стоящие перед выбором жизненного пути, получат инструкцию по написанию резюме и выбору профессионального пути. Также врачи разного профиля — терапевт, педиатр, онколог, аллерголог, врач скорой помощи, судмедэксперт и криминалист — поделятся опытом рабочих будней и полезными лайфхаками.

Некоторые мероприятия на площадке «Траектория роста» организованы для всей семьи, например мастер-класс с тренажером-симулятором «Глаша». С его помощью участники научатся правильно оценивать состояние пострадавшего при несчастных случаях, при этом родители получат навыки для оказания первой помощи детям, а дети — своим сверстникам и родителям. На совместное посещение рассчитаны и сессии Lego Vision, которые помогут выявить потенциал ребенка.

Для юных посетителей каждый день проходят бесплатные мастер-классы детских технопарков: занятия по сборке и пайке электрических схем, механике и схемотехнике, 3D-моделированию персонажа компьютерных игр, анимации, программированию, созданию приложений и другим направлениям. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

Позаниматься йогой в гамаках, испытать радиоуправляемые катера, узнать об устройстве автомобиля и мотоцикла, пройти тренинг по актерскому мастерству, научиться делать мозаику и принять участие в десятках других мастер-классов можно на различных тематических площадках внутри площадки «Мой район». В интерактивной песочнице юные посетители форума могут создать скульптуры и даже целый город из песка под руководством опытных педагогов.

На площадке «Макеты объектов реставрации» проходят мастер-классы «Первые раскопки юных археологов». Ребята смогут узнать, что такое археология, и провести учебные раскопки в археологической песочнице.

Почерпнуть идеи о том, как украсить свой дом, можно на фестивале «Сделано в Москве», например научиться делать ароматические саше и диффузоры. Вместе с детьми гости могут поучаствовать в мастер-классах по валянию, созданию украшений из оргстекла и апсайклингу, вдохнув новую жизнь в ненужную одежду.

На фестивале городского хозяйства гостей форума ждут уроки электробезопасности, лекции и различные мастер-классы для всей семьи. Например, дети и родители могут освоить технику создания лепных элементов декора зданий или побывать на занятиях оригами и в колористической мастерской, научиться мастерить поделки из природных материалов и создать молнию при помощи катушки Тесла. В мобильном учебно-консультационном пункте столичные спасатели обучат всех желающих основам оказания первой помощи.

В этом году Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Мероприятия организуют на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Посетители могут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

