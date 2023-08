В Южном Бутове построят культурно-досуговый центр со спортзалом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город планирует выставить на торги земельный участок для строительства спортивного центра в районе Южное Бутово в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«С 2019 года в столице проводятся торги на право аренды земли для возведения объектов здравоохранения, социального обслуживания, культуры с начальной ставкой в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости. В ближайшее время город выставит на аукцион земельный участок площадью 0,36 гектара в Южном Бутове. В течение четырех лет и 10 месяцев инвестор сможет построить на нем объект спорта и культурно-досуговой деятельности площадью не более 4,7 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Во всех районах столицы появляются спортивные площадки с тренажерами, зоны для воркаута, строятся физкультурно-оздоровительные центры. В этой работе участвует город и инвесторы, которые арендуют землю для возведения спорткомплексов по итогам городских аукционов.

Земельный участок, выставляемый на аукцион, расположен рядом с густонаселенными микрорайонами и парковой территорией. Будущему арендатору необходимо получить разрешение на строительство в течение 28 месяцев с даты государственной регистрации договора. Еще 15 месяцев дается инвестору на завершение работ нулевого цикла.

Всего по результатам аукционов по аренде участков с начальной ставкой 1,5 процента от кадастровой стоимости заключен 21 договор. Инвесторы получили в аренду землю общей площадью 12,73 гектара для строительства различных объектов недвижимости площадью почти 133 тысячи квадратных метров.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI