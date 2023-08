В НГУ впервые прошла Летняя научно-олимпиадная школа «Сигма»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В июле 2023 года на базе Новосибирского государственного университета прошел сезон летней научно-олимпиадной школы «Сигма». Этот уникальный образовательный проект создается студентами ведущих вузов страны уже более восьми лет. Он зародился в Омске, а в этом году впервые прошел в Новосибирске при поддержке Факультета информационных технологий НГУ и лаборатории «Инжевика».

«Сигма» проводит олимпиадные и авторские курсы на околонаучные темы ежегодно. В этом году в Новосибирске школа провела 21 обучающий курс: от введения в математический анализ до юридических основ авторского права. Участники смены самостоятельно выбирали интересные им направления и за неделю могли посетить от двух до четырех погружений.

Организаторы «Сигмы» стремились создать максимально благоприятную атмосферу для обучения, поэтому каждый день в школе проходили внеучебные мероприятия. Это научно-популярные выступления от преподавателей и приглашенных гостей, интеллектуальные, ролевые и экономические игры и другие развлекательные активности. За участие и призовые места в соревновательных мероприятиях школьники получили подарки от партнеров школы.

— Я сам был учеником школы. А после 11 класса меня позвали преподавать, и я два года помогал с организацией, проводил курсы по информационной безопасности и разработке игр. Можно бесконечно говорить про бесценный опыт, который я получил в «Сигме», но важнее всего то, что я заразился желанием развивать наш проект. В этом году мы провели сезоны сразу в трех городах! Нам стало проще искать партнеров, преподавателей и учеников. Запуск школы в Новосибирске показал, что даже новый коллектив, для которого «Сигма» не больше, чем эмоциональный рассказ друга, может провести потрясающий сезон для 85 школьников. Этот опыт мотивирует нас продолжать заниматься школой. Я бесконечно благодарен своей команде за помощь и организаторам из других городов за то, что они помогают «Сигме» осваивать новые территории, — сказал организатор смены школы «Сигма» в Новосибирске, студент 3 курса ФИТ НГУ Иван Моргун.

Справка: Команда школы состоит из людей, развивающихся в различных направлениях. Так одним из самых интересных подразделений является IT-отдел, занимающийся разработкой собственных сервисов по автоматизации и геймификации школы. Преподаватели «Сигмы» самостоятельно придумывают, проектируют и создают экономические игры с интерактивными интерфейсами. Для привлечения олимпиадников используется специальный алгоритм, позволяющий достоверно определять аккаунты школьников «ВКонтакте». Все эти разработки создаются и поддерживаются студентами из состава организаторов. Уникальность школы заключается в том, что она доступна и абсолютно бесплатна для всех учащихся 7-11 классов, а организацией сезона, проведением занятий, поиском площадки, преподавателей и учеников занимаются исключительно студенты. Это волонтерский проект от людей, стремящихся бескорыстно делиться своими знаниями и опытом, развивать у младшего поколения стремление к учебе.

