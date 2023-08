В Мурманск вернулась экспедиция Плавучего университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 августа в порт Мурманска вернулось НИС “Дальние Зеленцы” с научной командой экспедиции Плавучего университета. Почти три недели опытные ученые вместе со студентами и аспирантами проводили исследования водных масс на шельфе и континентальном склоне морей российской Арктики. Уже сейчас можно назвать полевую часть исследований успешной. И погодные условия, и четко спланированная работа научной команды позволили провести исследования на станциях в пределах трех полигонов: проливе Карские Ворота, Карском море в области Новоземельской Впадины и северо-восточной части Баренцева моря между архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Плавучий университет — это научно-образовательный проект, связующий студентов и научных руководителей, выпускников и работодателей. Он помогает заинтересованным и мотивированным участникам интегрироваться в океанологическое научное сообщество и начать вести исследовательскую деятельность.

“При поддержке Минобрнауки Плавучий университет работает для того, чтобы на системном уровне формировать новые поколения молодых исследователей моря, полностью погруженных в научный процесс и понимающих важность всех его этапов от постановки задачи до публикации результатов. Состоявшаяся экспедиция — результат слаженной работы многих организаций-партнеров Плавучего университета. Научная программа, оборудование, компетентный научный состав экспедиции — все это результат объединенных усилий СПбФ ИО РАН, МГИ РАН, ЦМИ МГУ, ИО РАН, Сколтеха и работы Координационного центра “Плавучий университет” на базе МФТИ. Квалифицированный экипаж и работоспособность судна — заслуга ММБИ РАН, судовладельца НИС “Дальние Зеленцы”” – прокомментировала возвращение судна директор координационного центра “Плавучий университет”, к.ф.м.н., Наталья Степанова.

В экспедиции на борту работало две научные группы: отряды гидрофизиков и биологов. Отряд мезомасштабной гидрофизики изучал различные мезомасштабные гидрофизические процессы: внутренние волны, вихри, турбулентность, циркуляцию в прикромочной ледовой зоне. Отряд гидробиологии исследовал распределения и состав сообществ планктона и сообществ ледовой кромки, распространения расселительных стадий бентосных животных.

В водах недалеко от Новой Земли работы прошли особенно удачно для отряда гидрофизиков, при анализе оперативных спутниковых данных были найдены… вихри! Зафиксировать их в открытом море, — большая удача. Изучение вихревых структур представляет особый интерес в связи со сложностью их наблюдения, а также их важностью при разработке математических моделей динамики океана. Экспедиции выдалась уникальная возможность провести натурные подспутниковые наблюдения этого явления. Этот метод изучения океана дает наиболее полную картину данных и обеспечивает максимальное разрешение измерений.

Руководил экспедицией Алексей Зимин — опытный океанолог, доктор географических наук, гл. научный сотрудник лаборатории геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала ИО РАН: “В рамках экспедиции на борту НИС «Дальние Зеленцы» исследования велись по принципу «Обучение через исследование». Руководители отрядов были максимально открыты к учету мнений студентов и коллег при планировании и проведении работ” — рассказывает Алексей, — “Молодые ученые, аспиранты и студенты независимо от направления своих исследований помогали друг другу и делились знаниями. Надеюсь, что полученный опыт будет с успехом применен участниками в дальнейших междисциплинарных исследованиях.»

Ученые уже оценивают предварительные результаты, полученные в экспедиции. Комплексный анализ, проведенный гидрофизиками, позволит усовершенствовать подходы к интерпретации данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Исследования криофлоры и криофауны, в частности фауна сезонных льдов, выполненные биологами, существенно дополнят представление о видовом составе этих уникальных сообществ.

Изучение бактериальных сообществ включало отбор образцов для молекулярно-генетических исследований из различных сред: воды, донных осадков и пищеварительных систем донных беспозвоночных. Выделение ДНК бактериальных сообществ из природных морских образцов для дальнейшего метагеномного анализа позволит выявить разнообразие некультивируемых штаммов бактерий, которые не поддаются изучению с помощью классических микробиологических методов.

Проект Плавучий университет реализуется в рамках Десятилетия наук об океане ООН, входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий РФ, проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования. Организацию осуществляет Координационный центр “Плавучий университет” на базе Московского физико-технического института.

