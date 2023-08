Вышла коллективная монография о самом мощном отечественном газоперекачивающем агрегате

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербурге вышла в свет монография «Газоперекачивающий агрегат ГПА-32 „Ладога“», посвящённая истории создания, освоения производства и эксплуатации самого мощного отечественного газоперекачивающего агрегата. Книга подготовлена группой авторов — сотрудников компаний АО «Невский завод» и ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» под общей редакцией директора Института энергетики СПбПУ, доктора физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Юрия Петрени.

В книге дано описание конструкции современного газоперекачивающего агрегата, включая информацию по всем основным элементам установки, а также по организации ремонтных работ, выявленным в процессе эксплуатации отклонениям и техническим решениям по их устранению. Представлен уникальный опыт освоения и последующей локализации производства газотурбинной установки на Невском заводе.

Рецензентами издания выступили доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Паровые и газовые турбины» НИУ МЭИ Владимир Грибин и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Василий Никитин.

Печатное издание вышло тиражом 500 экземпляров. Книга содержит большое количество иллюстраций, в ней обобщён многолетний опыт освоения производства и эксплуатации агрегата ГПА-32 «Ладога», собраны статистические и аналитические материалы, имеющие большое научно-практическое значение для развития технологии изготовления сложного энергетического оборудования.

Учитывая актуальность и масштаб применения ГПА-32 “Ладога” в газотранспортных системах ПАО “Газпром”, можно с уверенностью сказать, что опубликованная монография вызовет большой интерес у студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников при изучении конструкции, технологии изготовления и особенностей эксплуатации газотурбинной и компрессорной техники , — подчеркнул директор Института энергетики СПбПУ, д. ф.-м. н., профессор, член-корреспондент РАН Юрий Петреня.

Такого же мнения придерживается и один из авторов книги, к. т. н., заместитель генерального директора — технический директор ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» Алексей Култышев.

По всем вопросам по поводу монографии можно обращаться по почте kniga_ladoga@gehia.ru .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI