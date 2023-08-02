08.02.2023, 14-33 (мск) ых рисков ценной бумаги CHMK (ЧМК ао).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

02.08.2023

14:33

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 02.08.2023, 14-33 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 15030.0) и диапазона оценки рыночных рисков (desde 16912.46 руб ., эквивалентно ставке 125.0 %) ценной бумаги CHMK (ЧМК ао).

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