02.08.2023 Premier Mateusz Morawiecki: Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy

Premier Mateusz Morawiecki: Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy02.08.2023

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że spotka się z Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą na przesmyku suwalskim. Ma to związek z prowokacjami na naszej wschodniej granicy i eskalowaniem napięcia w tym regionie. Współpraca z Litwą jest niezbędna w obliczu tych prowokacji. Jednocześnie pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO. Wzmacniamy ochronę naszych granicy i nie pozwolimy się sprowokować.

Polska jest już od lat przedmiotem prowokacji i hybrydowych ataków ze strony Białorusi i Rosji. Tylko w tym roku miało miejsce ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy.

Współpraca z Litwą w obliczu prowokacji

– Takich prowokacji będzie więcej i będą obliczone na tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO, szczególnie w naszym regionie. Dlatego jutro odbędę pilne spotkanie z Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą na Przesmyku Suwalskim. Współpraca Polski i naszego sojusznika – Litwy jest niezbędna w obliczu tych zagrożeń i prowokacji – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Jednocześnie szef polskiego rządu zaznaczył, że w sprawie Grupy Wagnera i innych hybrydowych działań naszych przeciwników pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO: Stanami Zjednoczonymi, z Wielką B rytanią i z innymi.

Dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków

Od 2 lat w pobliżu granicy przebywają dodatkowe siły: żołnierze i funkcjonariusze, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa terenów przygranicznych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił także, że nasi przeciwnicy liczą na podziały w Polsce. Przypomniał o błędnych decyzjach poprzedników – takich jak likwidacja 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego czy prywatyzacja spółek polskiego sektora zbrojeniowego.

– Największym błędem jest realizowanie scenariusza prowokatorów, krytykowanie według ich założeń polskich służb i wojska, kwestionowanie modernizacji polskiej armii – zwrócił uwagę Prezes Rady Ministrów.

Nie pozwolimy destabilizować Polski

– Żadnemu Polakowi nie wolno wpisywać się w prowokacje wagnerowców, Łukaszenki i Putina. Niezależnie od tego, jakie są jego pobudki. Apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek. O niepoddawanie się atmosferze kreowanej przez niektórych. Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy – podkreślił premier.

– Każdy, komu bliskie są wartości takie jak wolność, suwerenność i demokracja, powinien dziś stać murem za polską racją stanu, za tymi którzy dziś chronią nas i chronią to, w co wierzymy! – zakończył swoje wystąpienie szef polskiego rządu.

