Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Образовательном центре «Сириус» завершилась научно-технологическая программа «Большие вызовы». По программе, разработанной преподавателями и студентами Политехнического университета, учащиеся российских школ создавали логистическую систему для доставки медикаментов маломобильным группам населения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

За 24 дня команда проекта адаптировала дрон и его программное обеспечение для транспортировки грузов, а также разработала программу дополнительного образования по профессии «оператор БПЛА» в рамках направления «Беспилотный транспорт и логистические системы».

Совершенствование доставки грузов с помощью беспилотников — одна из актуальных сегодняшних задач. Участники «Больших вызовов» прорабатывали технологию, при которой весь процесс доставки груза от захвата ёмкости с посылкой до выгрузки будет автономным. Такой проект поможет снизить нагрузку на социальных сотрудников и увеличить скорость доставки медикаментов маломобильным людям. В работе команда использовала квадрокоптер компании «Геоскан» и программировала его для выполнения необходимых задач.

Есть два режима использования нашей системы для поддержки маломобильных людей. В первом мы полностью обслуживаем их, поставляем им медикаменты по графику и следим за тем, чтобы всё необходимое было в наличии. В рамках второго режима преодолеваются форс-мажорные обстоятельства: когда что-то пропадает, портится или человеку становится плохо. В этом случае оператор, который всегда на месте, помещает груз в дрон, и в кратчайший срок человек получает всё, что ему необходимо , — рассказал один из руководителей проекта, старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Егор Темиргалиев.

Школьникам необходимо было тщательно продумать инфраструктурные решения для создания логистической системы доставки: механизм крепления груза, разгрузки в автоматизированном режиме, систему идентификации получателя доставки, создание дополнительной инфраструктуры в пунктах погрузки. Также нужно было продумать местоположение пунктов погрузки, методику обучения персонала, вопросы экономической целесообразности проекта.

Во время «Больших вызовов» ребята сформировали базу данных, содержащую информацию о людях, и сделали сайт для демонстрации того, как будет работать и выглядеть сервис для клиента и оператора коптера. Помимо системы транспортировки грузов, участники также разработали образовательную программу для обучения людей по профессии «оператор беспилотных летательных аппаратов».

У социальных работников круг обязанностей гораздо шире, чем только доставка лекарств. Наша технология позволит автоматизировать их работу, а также повысить квалификацию. Специалисты получат возможность обучаться по программе дополнительного образования и после окончания курса стать операторами беспилотников, причём необязательно для доставки медикаментов , — объяснил Егор Темиргалиев.

На фестивале проектов, который проходил в завершение научно-технологической программы, школьники представили дрон с подвесом для переноса грузов и макет системы посадки. Команда продемонстрировала автоматический полёт аппарата и программное обеспечение для хранения информации о маломобильных людях, расчёта маршрутов доставки и запуска дронов. Также ребята рассказали о разработанной ими образовательной программе для обучения операторов БПЛА. Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва отметила проект как социально важный.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI