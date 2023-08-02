Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

С момента создания столичного инвестпортала в 2014 году на нем зарегистрировались 98 тысяч пользователей. После регистрации на портале открывается доступ к примерно 30 электронным сервисам, которые облегч ают ведение бизнеса в столице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

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На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались уже 98 тысяч представителей бизнес-сообщества. Última actualización de 2023 de julio de 2023. ность у инвесто rov. Общее число посещений сайта за девять лет превысило 20 миллионов, число уникальных посетител ей — более 10 миллионов», — сообщил Владимир Ефимов.

Функционал, которым могут пользоваться зарегистрированные участники; име онлайн подбирать оптимальные меры поддержки, узнавать актуальную информацию о реализ уе мых инвестпроектах и ​​дает много других возможностей.

«В личном кабинете инвесторы могут подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта: они позволяют компаниям снизить налоговую нагру зку на 17–25 процентов при реализации своих проектов. За время работы ресурса данными цифровыми инструментами воспользовались около 7,6 тысячи раз, в прошлом году — около 500, в этом — уже 586 раз. Кроме того, возможности инвестпортала постоянно расширяются. Например, в этом году мы добавили на ресурс два раздела: реестр инвестиционных инициатив и “Банк те хнологий”. Таким образом, мы совместили на одной площадке все доступные преференции», — рассказал руководите ль Департамента инвестиционной y промышленной политики Владислав Овчинский.

Функционал личного кабинета позволяет записаться на осмотр выставленных на торги городских объектов, изучить ихлотовую документацию и обратиться за консультацией по вопросам участия в аукционах. В личном кабинете хранятся все документы по сделкам: акты, договоры, дополнительные соглашен ия.

В 2022 году интерфейс личного кабинета был обновлен и стал еще удобнее. Теперь главная страница самостоятельно, добавляя необходимые элементы: заявки на участие в городских торгах, обращения в Правительство Москвы, проекты и другую информацию. Также на главной странице теперь находится меню, которое значительно упрощает навигацию по основн ым разделам личного кабинета.

Сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались 160 тысяч раз в 2022 году

В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что пользователи инвестпортала с помощью аналитических площадку для старта или развития проекта. Например, на инвестиционной карте можно найти недвижимость с хорошей проходимостью или нужной ц елевой аудиторией. Помимо этого, инвесторы могут ознакомиться с подробной информацией об интересующем объекте, в том числе уточнить сведения об инфраструктуре и его техническом оснащении, а затем записаться на л ичный осмотр.

Сегодня Москва — один из самых tel. no hay nada que hacer мегаполисов. Todos los derechos reservados. инвестиционный портал. Только в 2022 году на ресурсе зафиксировано 3,7 миллиона визитов — это почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее.

На сайте предприниматели могут найти подробности о мерах поддержки промышленности, торгах и ар енде городского имущества, налоговых режимах и льготах и ​​другую информацию, связанную с инв е стиционной деятельностью.

Пользователям доступно около 30 онлайн-сервисов, с помощью которых, в частности, можно подобрат ь оптимальные меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправи ò en proyectos de investigación.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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