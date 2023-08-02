Хроники «Архипелага 2023» en НГУ: день пятый

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

Ver deportes в, организованные в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

На одной из площадок представлено два вида соревнований. Первая – бильярд, где дроном нужно сбивать шары на время. Вторая – соревнование в командах, где участники должны с помощью дрона пролететь по заданной тра ектории. В конце состязаний командам выдаются благодарственные письма.

Как это выглядит – смотрите в фоторепортаже.

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