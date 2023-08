Хроники «Архипелага 2023» в НГУ: день четвертый

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во вторник, 1 августа, в аудитории 3107 учебного корпуса №1 Новосибирского госуниверситета прошла открытая конференция Научно-технического совета отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) «Поколения дронов», на которой участники технологических лабораторий представили результаты своей работы и попытались сформулировать, какое будущее ждет беспилотную авиацию.

На конференции в рамках интенсива «Архипелаг 2023» обсуждался широкий круг тем. О своих наработках рассказали участники технологических лабораторий предыдущих дней. В сжатое время – один доклад занимал около 5 минут – они рассказали о всевозможных аспектах дронов и их использования. Первая часть конференции была посвящена технической стороне – от киберимунности и создания ПО до разработки аккумуляторов, многие команды говорили о перспективах работы с искусственным интеллектом.

Вторая часть конференции – итоги работ лабораторий отраслевого применения БАС. Разработчики рассказали о задачах, которые дроны могут решать в сельском хозяйстве, экомониторинге, строительстве, геологоразведке и в условиях Арктики, в МЧС и других сферах. При ожидаемом технологическом развитии (ради которого и проводится «Архипелаг 2023») и решении экономических проблем с востребованностью у частных заказчиков дроны могут стать важным помощником человека в этих отраслях.

Участники уделили внимание ряду задач, которые предстоит решить в отрасли БАС: создание единых стандартов в проектировании дронов, обеспечение кадров (инженеров, разработчиков и программистов), решение технологических и бюрократических проблем (например, необходимость договариваться с Росавиацией), проблемы экономической востребованности. В качестве возможных вариантов решения было предложено, например, создавать новые образовательные программы для студентов. Обсуждались на конференции и новые проекты.

Кстати, во втором такте интенсива «Архипелаг», который стартует сегодня, большое внимание будет уделено решению кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем. В частности, эксперты встретятся на стресс-тесте федеральной программы «Кадры для БАС», где проработают картину будущего в горизонте до 203 года, а также 3 августа проведут лабораторию проектирования кадровых ответов, где участники интенсива сформируют «Карту кадровой потребности» и спроектируют «кадровый ответ» для обеспечения отрасли БАС.

Как наиболее перспективные пути развития многие из команд обозначили стандартизацию дронов, автопилотирование и роевое управление БАС и их взаимодействие между собой, внедрение искусственного интеллекта. Высокое значение будет иметь дальнейшее развитие микроэлектроники. Профессионалы производства беспилотников отметили в своих докладах, что это – наиболее вероятное будущее отрасли.

