Хроники «Архипелага 2023» в НГУ: день пятый

В спортивном комплексе Новосибирского государственного университета продолжаются соревнования дронов, организованные в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

На одной из площадок представлено два вида соревнований. Первая – бильярд, где дроном нужно сбивать шары на время. Вторая – соревнование в командах, где участники должны с помощью дрона пролететь по заданной траектории. В конце состязаний командам выдаются благодарственные письма.

Как это выглядит – смотрите в фоторепортаже.

