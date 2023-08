Столичная компания разработала бесконтактный датчик осадков для тепличных хозяйств

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский разработчик и производитель интеллектуального оборудования для тепличных комплексов и фермерских хозяйств создал бесконтактный датчик осадков. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Датчик осадков используется в системах автоматического управления микроклиматом промышленных теплиц, полива полей, садов и огородов, а также в работе умных домов. Ранее приборы поступали на российский рынок из Европы. Столичное предприятие “Лаборатория инженерных систем” разработало устройство, которое по многим параметрам превосходит импортные аналоги. Так, датчик определяет интенсивность осадков, обладает высокой точностью и адаптирован к особенностям сурового российского климата. Сейчас устройство проходит комплексное тестирование. Запуск серийного производства запланирован в сентябре текущего года», — рассказал Владислав Овчинский.

Датчик позволяет регулировать температуру в теплицах открытием и закрытием специальных форточек, защищая культуры от гибели. Кроме того, он интегрируется с системой умного дома для автоматического запуска систем снеготаяния и антиобледенения кровли.

Генеральный директор компании Игорь Соколов добавил, что отличительная особенность датчика — бесконтактное измерение осадков и практически полное отсутствие необходимости технического обслуживания в течение длительного периода времени. Это снижает затраты на профилактические поверочные работы и обеспечивает удобство эксплуатации.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В городе делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Кроме этого, в столице активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Разработан и ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

