Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала реализации программы реновации прошло шесть лет. За это время была сформирована градостроительная документация, подобраны территории для строительства более чем 11 миллионов квадратных метров жилья, утвержден перечень расселяемых домов и ориентировочные сроки переезда жильцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«В эксплуатацию уже ввели 260 домов. Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах. В процессе переселения находятся 128 тысяч человек, а больше 103 тысяч переехали в новые квартиры», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сейчас в работе находится 231 новостройка, которую предстоит возвести на месте снесенных домов. Часть зданий уже строится, а другая проектируется. Квартиры в новых домах получат более 150 тысяч москвичей.

«Программа реновации — это длительный процесс. Он начинается с небольших объемов, а потом они только нарастают. Стандарт и темп снижать не собираемся», — подчеркнул Сергей Собянин.

Всего в программу реновации включено 5175 домов, в которых живет почти миллион человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI