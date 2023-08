Сергей Собянин: Приемные отделения городских больниц модернизируем по новому стандарту экстренной медпомощи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве начинается второй этап модернизации системы оказания экстренной медицинской помощи. К новому московскому стандарту приведут приемные отделения городских стационаров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Потребность в срочной медицинской помощи — ежедневная реальность любого крупного города. По многолетней статистике, ежегодно около миллиона человек экстренно госпитализируется в московские стационары в связи с обострениями хронических заболеваний, проблемами с сердцем, травмами и другими проблемами, требующими незамедлительного вмешательства врачей. И потому закономерно, что улучшение экстренной помощи стало одной из главных задач нашей программы модернизации московского здравоохранения», — написал Мэр Москвы.

Флагманские центры городских больниц

Первым этапом модернизации системы оказания экстренной медицинской помощи стало создание шести флагманских центров крупнейших городских стационаров. В них пациенты получают всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. Это обследование, постановка диагноза, при необходимости хирургические вмешательства. Затем, в зависимости от состояния, человека либо переводят в другие профильные отделения больницы, либо выписывают домой.

Два флагманских центра в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице имени В.В. Вересаева уже ведут прием больных. Результаты их работы говорят об эффективности нового московского стандарта. Больницы принимают в 1,5 раза больше пациентов, чем ранее. Время оказания помощи каждому больному составляет в среднем от 13 до 25 минут. Большинство обратившихся горожан проводят в центрах не более двух часов, при этом получая всю необходимую помощь.

В ближайшее время к работе приступят еще четыре флагманских центра.

«Но уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы, мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи — трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц», — отметил Сергей Собянин.

Что войдет во второй этап модернизации

Для внедрения единых принципов оказания экстренной медицинской помощи необходимо провести полную реконструкцию 11 приемных отделений столичных стационаров. В программу войдут городские клинические больницы имени М.П. Кончаловского, № 13, № 24, № 29 имени Н.Э. Баумана, имени М.Е. Жадкевича, имени Ф.И. Иноземцева, а также детские стационары имени З.А. Башляевой, имени Н.Ф. Филатова, № 9 имени Г.Н. Сперанского, Морозовская детская городская клиническая больница, Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Некоторые больницы не требуют реконструкции, новый стандарт внедрят на базе существующей инфраструктуры. Речь идет о Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», а также городских клинических больницах имени С.С. Юдина, № 67 имени Л.А. Ворохобова, имени А.К. Ерамишанцева, № 23 имени И.В. Давыдовского, № 31 имени академика Г.М. Савельевой.

Новый стандарт экстренной помощи

В результате трансформации в приемных отделениях появится единое многофункциональное пространство, удобная навигация, комфортные зоны ожидания, посты для оформления документов, а также специальные места для общения с врачами.

Единая цифровая платформа позволит медикам скорой помощи направлять данные о пациенте в стационар еще в пути. К моменту поступления пострадавшего уже будет ждать врачебная бригада.

В обновленных приемных отделениях заработает цифровая система «Триаж». Умные алгоритмы распределят поток пациентов с учетом их состояния.

Диагностику и обследования будут проводить непосредственно у кровати больного по принципу «врач — к пациенту». При необходимости сложной диагностики пациента доставят в диагностическое отделение. Горожанам не потребуется ходить по кабинетам и ожидать своей очереди в коридоре.

Там, где это возможно, оборудуют операционные и противошоковые палаты, чтобы избежать потери времени на транспортировку тяжелых больных.

Помогать решать немедицинские вопросы будут социальные координаторы и специалисты центров госуслуг «Мои документы». В трудных ситуациях пациентов также проконсультируют психологи столичной соцзащиты.

Медики пройдут дополнительную подготовку перед тем, как приступить к работе в обновленных приемных отделениях. На занятиях они смогут отработать до автоматизма протоколы оказания современной экстренной помощи.

«В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит около 85 процентов случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей», — заключил Мэр Москвы.

