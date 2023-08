Сергей Собянин: На Московском урбанистическом форуме будут работать четыре большие площадки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начал работу Московский урбанистический форум, который станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Помимо деловой программы, горожан ждут культурные и спортивные мероприятия. Поэтапно, вплоть до 10 сентября в столице будут работать сразу четыре большие площадки», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В «Лужниках» покажут достижения города в самых разных сферах: цифровых технологиях, городском хозяйстве и благоустройстве, промышленности, культуре и многих других. Для посетителей подготовлено более 30 тематических пространств. Одно из них, посвященное программе «Мой район», познакомит москвичей и гостей города с главными инфраструктурными проектами столицы последних лет.

Главная тема экспозиции Гостиного Двора — развитие социальной сферы города. Речь идет о здравоохранении, соцподдержке и образовании завтрашнего дня. Здесь можно попробовать себя в роли врача, научиться пользоваться современным медоборудованием, заглянуть в офис профессий. Малышей ждет «Город детства» — необычное игровое пространство с интерактивными проекциями.

В концертном зале «Зарядье» 4 августа откроется экспозиция «Город для каждого». Она включает инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые скоро ждут столицу. Тут пройдет основная деловая программа форума «Москва-2030. Город, устремленный в будущее», фестивальная программа «Город. Люди. Будущее», множество образовательных и культурных мероприятий.

В Манеже в середине месяца начнет работу выставка, посвященная настоящему и будущему московской транспортной системы. Посетители узнают, какие новые станции появятся, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся городские вокзалы.

Вход на площадки Московского урбанистического форума свободный, на некоторые мероприятия нужна регистрация.

