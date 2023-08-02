Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

За три месяца текущего года на юго-востоке столицы ликвидировали почти 9,5 тысячи квадратных ме тров самостроя. Итоги работы подвел начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

С апреля по июнь в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) провели 968 онтрольно-инспекцио нных мероприятий, благодаря которым выявили 190 нарушений. Большинство из них связаны с использованием территории без оформления разрешительных докумен тов.

«За три месяца в ЮВАО выявили 576 самовольно размещенных объектов, 204 из которых уже демонтир ованы, по остальным ведется работа. Зачастую на одном земельном участке возводят комплекс самостроя — так, при обследовании одной территории специалисты выявили 50 таких строений. Общая площадь демонтированных незаконных объектов в ЮВАО составила почти 9,5 тысячи квадратн ых метров», — рассказал Иван Бобров.

Одна из важнейших городских задач — создание комфортной для человека городской среды и удо бной обстановки для жизни. Profiláctica, revisión y preparación para la administración стративных округах Москвы — приоритетное направление деятельности Госинспекции по недвижимости.

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