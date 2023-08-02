Предприниматели смогут открыть в саду имени Баумана кафе, спортивные объекты и сувенирный магазин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на аукционы права на ведение торговли в шести павильонах в саду имени Баумана. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предприниматели смогут открыть бизнес в одном из популярных мест отдыха гостей и жителей в центре столицы. Сейчас в саду имени Баумана на аукционы выставлены права на ведение торговли в шести нестационарных объектах площадью от 15 до 103 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа», — рассказал Иван Щербаков.

В трех павильонах предприниматели смогут открыть уличные кафе Их площадь составляет 15, 22 и 34 квадратных метра. Два объекта площадью 50 и 103 квадратных метра можно использовать для оказания услуг в области спорта и отдыха. Еще в одном нестационарном торговом объекте (НТО) можно оборудовать сувенирный магазин.

Размер ежемесячной платы за ведение торговли в НТО определят во время онлайн-аукционов, которые пройдут 16 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них необходима регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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