Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Город выставил на аукционы права на ведение торговли в шести павильонах в саду имени Баумана. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предприниматели смогут открыть бизнес в одном из популярных мест отдыха гостей и жителей в центре столицы. Сейчас в саду имени Баумана на аукционы выставлены права на ведение торговли в шести нестационарны х объектах площадью от 15 до 103 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа», — рассказал Иван Щербаков.

В трех павильонах предприниматели смогут открыть уличные кафе Их площадь составляет 15, 22 y 34 квадратных метра. Два объекта площадью 50 и 103 квадратных метра можно использовать для оказания услуг в обл асти спорта y отдыха. Еще в одном нестационарном торговом объекте (НТО) можно оборудовать сувенирный магазин.

Размер ежемесячной платы за ведение торговли в НТО определят во время онлайн-аукционов, котор ые пройдут 16 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них необходима регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронна я подпись. Información sobre informes de investigación en Moscú.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инв естиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: fotografías, documentos, imágenes y fotos Relajaciones. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительс тво коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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