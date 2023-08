Политехник взял «серебро» на международном хакатоне «Развитие ТЭК – 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Альметьевске Республики Татарстан состоялся 4-й Международный нефтегазовый молодёжный форум. Традиционно его организаторами выступили Министерство энергетики Российской Федерации, Молодёжный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России и ПАО «Татнефть», официальный информационный партнёр — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Тематика форума в этом году была заявлена как «Топливно-энергетический комплекс России 2050: мы вместе создаём энергию жизни и новые решения для устойчивого будущего». Программа включала в себя тренинги, круглые столы, мастер-классы от ведущих профильных экспертов, прямое общение с руководством нефтегазовых компаний, профильных министерств и ведомств, живой нетворкинг и проведение хакатона «Развитие ТЭК — 2023». Хакатон организуется ежегодно, это уникальная среда для обучения, проектирования, выстраивания сотрудничества, профессиональных коммуникаций и личностного развития молодёжи, а также обмена опытом, знаниями и историями успеха.

На участие в хакатоне было подано более 600 заявок. Конкурсанты заполнили анкету, записали видеовизитку и прошли тестирование по проектному управлению. По итогам экспертной оценки отобрали 150 студентов, аспирантов и преподавателей, которые поделились на 40 команд.

Приглашение на очное участие в хакатоне получили студенты Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ Алексей Плющ, Владислав Печуркин и Валерия Краева, а также студент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств ИБСиБ Дмитрий Орёл.

В финал вышли 16 команд. Они презентовали проектные решения расширенному составу жюри, которые оценивали соответствие идеи поставленной задаче в рамках номинации, оригинальность, инновационность и эффективность решения, проработанность технической составляющей, а также качество подготовки презентационных материалов и выступления. По итогам защит и оценки большого жюри Алексей Плющ со своей командой «Концентрат» занял второе место.

Алексей рассказал, что во время работы над кейсом «Разработка решения по сокращению уровня потерь в электрических сетях напряжением 6 кВ и выше на объектах электросетевого хозяйства на примере ПАО Татнефть» команда решила не искать способ уменьшить потери, а нивелировать их за счёт новых источников энергии.

Мне удалось продемонстрировать навыки управления командой, которые я приобрел в Политехе, в частности, благодаря активной общественной деятельности в рамках ПРОФа. В итоге у нас получилось выйти в финальный этап, где выступали четыре команды в нашем блоке. До первого места, к сожалению, не хватило совсем немного. Хочется поблагодарить моего одногруппника Владислава Печуркина, который также вышел в финал. Мы вместе шли к высоким результатам и помогали друг другу, так что без его поддержки не удалось бы достичь такого значимого результата , — поделился Алексей.

Алексей Плющ вошёл в 30 самых активных студентов форума, которые получили рекомендательные письма от Министерства энергетики РФ для трудоустройства в компании ТЭК России.

