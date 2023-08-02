О проведении 03 августа 2023 года размещения дополнительного выпуска №5 биржевых облигаций serie 001Р-26Р “Газпромбанк” (Акционерное общество)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке деп озитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательног о совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии 001Р-26Р Банка ГПБ (АО) ( Дополнительный выпуск №5):

Наименование Эмитента

“Газпромбанк” (Акционерное общество)

Наименование ценной бумаги

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом пра в серии 001Р-26Р (Дополнительный выпуск №5)

Идентификационный/регистрационный номер выпуска

4B02-25-00354-B-001P del 06/06/2023

Дата начала размещения

03 de agosto de 2023

Дата начала торгов

03 de agosto de 2023

Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)

Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заяво к по фиксированной цене (доходности).(Расчеты: Рубль)

Объем выпуска (в валюте номинала)

1 000 000 000

Торговый код

RU000A1064G3

Código ISIN

RU000A1064G3

Дата окончания размещения

04.09.2023 или дата размещения последней Биржевой облигации Дополнительного выпуска №5

Цена размещения

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) российских рубле й за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от ее номинальной стоимости.

Код расчетов

Z0

Андеррайтер

“Газпромбанк” (Акционерное общество) (идентификатор Участника торгов – MC0009800000, краткое наименование орга низации в Системе торгов – ГПБ (АО)

Время проведения торгов в дату начала размещения

Время проведения торгов:? период сбора заявок: 10:00 – 13:00;? период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.Pериода удовлетворения:? período de tiempo y horario de 16:45 a 18:30. допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводн ом поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения

? время сбора заявок и заключения сделок: de 10:00 a 18:30. к не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о с водном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие ли ца связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, сове ршающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряж ением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанны х лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.

Información de contacto для СМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL