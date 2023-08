НИУ ВШЭ и Московский исламский институт обсудили направления сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве 1 августа прошла встреча ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова и врио председателя Духовного управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухетдинова. Вышка и МИИ определили направления сотрудничества, в ближайшее время будут намечены конкретные планы совместных проектов. Никита Анисимов рассказал коллеге о текущей работе университета и реализующихся в нем исследовательских направлениях. Дамир Мухетдинов в свою очередь представил ректору ВШЭ научную деятельность Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Московского исламского института (МИИ). Одним из ключевых вопросов встречи стала издательская деятельность научных центров. Ректор МИИ рассказал о реализуемых издательским домом «Медина» книжных сериях и презентовал Никите Анисимову свою последнюю монографию «История ислама в России». Также Дамир Мухетдинов пригласил Никиту Анисимова принять участие в XIX декабрьском заседании Международного мусульманского форума — одной из наиболее авторитетных площадок для интеллектуального обмена российских мусульман с религиозными и общественными деятелями, учеными и политическими лидерами стран исламского мира.

На встрече было отмечено, что ВШЭ и ДУМ РФ уже связывают сотрудники, которые работают и обучаются в Вышке, в том числе на запущенной в 2020 году магистерской программе «Мусульманские миры в России». На ней будущие специалисты изучают историю и культуру мусульманских народов, живущих или живших в России, СССР и Российской империи, во взаимосвязи с общей историей мусульманских миров и России. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. В ближайшее время будут намечены конкретные планы совместных проектов. В частности, специалисты Высшей школы экономики будут привлекаться к издательской деятельности ДУМ РФ и Московского исламского института. Во встрече также участвовали: со стороны НИУ ВШЭ — первый проректор Вадим Радаев, декан факультета гуманитарных наук Феликс Ажимов и старший помощник ректора Михаил Лисюткин; со стороны МИИ и Духовного управления мусульман РФ — заместитель председателя по делам образования и науки, проректор по научной работе Ренат Ислямов, руководитель департамента образования и науки Ильгизар Давлетшин, руководитель международного департамента Ильдар Галеев и специалист департамента внутренних дел Ринат Гильманов.

