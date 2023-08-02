НИУ ВШЭ и Московский исламский институт обсудили направления сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Москве 1 августа прошла встреча ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова и врио председателя Духовного управления мусульман РФ, ректора Московского исламского института Дамира Мухетдинова. Вышка и МИИ определили направления сотрудничества, в ближайшее время будут намечены конкретные планы совместных проектов.

Никита Анисимов рассказал коллеге о текущей работе университета и реализующихся в нем исследовательских направлениях.

Дамир Мухетдинов в свою очередь представил ректору ВШЭ научную деятельность Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Московского исламского института (МИИ).

Одним из ключевых вопросов встречи стала издательская деятельность научных центров. Ректор МИИ рассказал о реализуемых издательским домом «Медина» книжных сериях и презентовал Никите Анисимову свою последнюю монографию «История ислама в России».

Также Дамир Мухетдинов пригласил Никиту Анисимова принять участие в XIX декабрьском заседании Международного мусульманского форума — одной из наиболее авторитетных площадок для интеллектуального обмена российских мусульман с религиозными и общественными деятелями, учеными и политическими лидерами стран исламского мира.