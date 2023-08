Началось строительство временной пассажирской инфраструктуры на станции Тестовская МЦД-1

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках реконструкции железнодорожной станции Тестовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) началось строительство временной пассажирской инфраструктуры. Модернизированный остановочный пункт планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках развития проекта остановочного пункта Тестовская МЦД-1 предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами к поездам, реконструкция двух существующих платформ и возведение новой с навесами от атмосферных осадков на всей ее длине», — отметил Андрей Бочкарев.

Сейчас работы находятся на начальном этапе. Размещен строительный городок, создается основание временных платформ. Объект готов на два процента.

«Реализация объекта позволит обеспечить пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, доступ жителей Мукомольного проезда к обновленной транспортной инфраструктуре остановочного пункта Тестовская МЦД-1 и к Московскому международному деловому центру “Москва-Сити”», — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство проводится в рамках программы развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период с 2019 по 2024 год.

