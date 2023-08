Началась реализация совместного проекта ГУУ и компании «Меркатор Калуга»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках подписанного 29 мая 2023 года соглашения о сотрудничестве между ГУУ и ООО «Меркатор Калуга» в июле начались работы по НИОКР «Выполнение тягового расчёта с целью определения основных параметров тяговых электродвигателей и трансмиссии, способных обеспечить необходимые тягово-скоростные характеристики самоходной электрической подметально-вакуумной коммунальной машины ВКМ2020Э».

Работы выполняются на базе Центра управления инженерными проектами ГУУ. Соисполнителем выступает Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Цель научно-исследовательских и опытно конструкторских работ – определение основных параметров тяговых электродвигателей и трансмиссии, способных обеспечить необходимые тягово‑скоростные характеристики самоходной электрической подметально-вакуумной коммунальной машины ВКМ2020Э.

Работы по проекту будут завершены в конце августа 2023 года. Результатом выполнения НИОКР станет тяговый расчёт, содержащий в себе методику выполнения расчёта, а также последовательное вычисление значений и параметров для различных моделей режимов работы машины, учитывающих сезон эксплуатации, скорость и особенности конструкции машины.

