Московский производитель оптики увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Московская компания — производитель оптики увеличила выпуск продукции на пилотном потоке на 18 процентов благодаря национальному проекту «Производительность труда». Экономический эффект предприятия от участия в нем составит почти 200 миллионов рублей в течение ближайших трех лет. Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления очков для коррекции дефектов зрения. Их доля в выручке предприятия составляет более 70 процентов. Компания решила повысить эффективность производства этих изделий из-за растущего объема заказов.

За шесть месяцев эксперты регионального центра компетенций Москвы совместно с сотрудниками предприятия выявили и устранили потери в производственном процессе. В частности, они внедрили систему эффективной организации рабочих мест, ввели почасовой производственный анализ и устранили нерациональные передвижения мастеров линии сборки очков для коррекции зрения. Часть операций переместили на склад и изменили систему размещения столов, что позволило сотрудникам экономить более 30 минут в смену.

Благодаря инструментам бережливого производства время изготовления одной пары очков для коррекции дефектов зрения сократилось на 43 процента — с пяти до 2,8 часа, а объем выпускаемой продукции вырос на 18 процентов — с 215 до 254 штук на человека в смену. Методике бережливого производства обучили 29 сотрудников компании, а также подготовили двух внутренних тренеров. Сейчас предприятие успешно распространяет наработанные практики на все свои процессы.

Средства, которые компания сэкономит за три года от участия в нацпроекте, планируется направить на расширение производства — строительство здания для размещения цехов и запуск новых роботизированных линий.

Компания более 10 лет обеспечивает россиян очками для коррекции зрения, для защиты от солнечных УФ-лучей, а также сервисом высокого уровня. Более 500 магазинов бренда представлено в 100 городах России. В октябре 2022 года на базе центра обучения сотрудников компании открылся Международный оптический колледж. Это одна из самых эффективных моделей подготовки специалистов в области медицинской оптики по программе среднего профессионального образования.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

Сегодня в столице существуют десятки мер поддержки для самых разных предприятий, работа которых оказывает влияние на экономическую стабильность города. Среди них субсидии, льготные кредиты, офсетные контракты, а также различные проекты по обучению предпринимателей и персонала, предоставлению торговых площадей и презентации московского бизнеса на международном уровне. Москва активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и проектам.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

