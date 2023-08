Максим Решетников предложил создать новые межправкомиссии с африканскими странами

Source: MIL-OSI Russian Language News

а совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников подвел итоги Второго саммита Россия – Африка, состоявшегося 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что саммит придал мощный импульс развитию различных направлений сотрудничества – от торговли, сельского хозяйства и энергетики до транспорта, ИТ и туризма. «Благодаря двусторонним встречам Президента России с лидерами африканских государств удалось лучше понять их видение развития своих стран, обсудить конкретные вопросы. Нам это помогает найти новые точки сотрудничества с каждой из них», – подчеркнул министр. По его словам, главным результатом саммита стало то, что Африка остается ключевым союзником и перспективным стратегическим партнером России.

С учетом растущего населения и ожидаемых высоких темпов развития экономики в Африке этот регион – огромный и быстро формирующийся рынок для российского бизнеса для расширения взаимовыгодного сотрудничества, продолжил Максим Решетников.

Задачей номер один он назвал наращивание и балансировку торговли. Так, почти две трети товарооборота в прошлом году пришлось на шесть стран Северной Африки. «Будем интенсифицировать контакты и с другими странами», – подчеркнул министр. Решать эту задачу планируется путем наращивания страховой поддержки поставок по линии «ЭКСАР» – государственного института развития экспорта. Также африканским партнерам будет предлагаться подключение банков к российской системе передачи финансовых сообщений.

Еще одно направление – развитие механизма соглашений о свободной торговле. «Вместе с коллегами из ЕАЭС ведем переговоры с Египтом. Прорабатываем вопрос с Алжиром, Марокко и Тунисом», – сообщил Максим Решетников. Он напомнил, что для развития торговли нужны транспортные коридоры. В частности, сейчас прорабатываются вопросы размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как одного из направлений коридора Север-Юг.

Министр также подчеркнул готовность увеличения российских прямых инвестиций в совместные проекты с африканскими странами. Предстоит развивать существующие мезанизмы, в том числе концессии, индустриальные кластеры. «Здесь яркий пример – российская промышленная зона в Египте, запуск которой ожидается в ближайшее время», – сказал он.

Все решения по совместным проектам готовятся только с учетом защиты и дополнительных гарантий безопасности инвестиций. «На сегодня заключены 6 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Еще два находятся в работе (Конго, Марокко), будем дальше эту практику наращивать», – подтвердил Максим Решетников. В ответ на запрос российского бизнеса необходимо также ускорить работу по заключению соглашений об избежании двойного налогообложения, добавил он.

В соответствии с поставленной Президентом РФ задачей обеспечить качественное административное сопровождение выхода российских компаний на африканские рынки глава Минэкономразвития предложил расширить географию межправительственных комиисий и сформировать их с теми странами, где уже сейчас есть перспективные проекты. Так, в ходе встреч Президента РФ с африканскими партнерами было дано поручение создать МПК с Камеруном и Сенегалом. «Считаем целесообразным создать такой механизм также с Руандой и Кот-д’Ивуаром. А с теми странами, где сотрудничество только начинается, создать как минимум рабочие группы. Как, к примеру, с Мали», – заключил Максим Решетников.

