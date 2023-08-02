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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Знаменитые спортсмены, чемпионы мира и мастера спорта стали амбассадорами юбилейной спартакиады для промышленников «Моспром-2023», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленн ой политики Владислав Овчинский.

«В честь пятилетнего юбилея спортивных состязаний для сотрудников промпредприятий, студенто в tel. Так, в этом году амбассадорами спартакиады стали именитые спортсмены. Сегодня они много делают для популяризации здорового образа жизни на всероссийском уровне, a теперь присоединились и к промышленному движению столицы. Спортсмены будут поддерживать участников соревнований, посещать тренировки и отборочные игры. Они также проведут мастер-классы и поделятся секретами успешной спортивной карьеры», — отметил В ладислав Овчинский.

Росс ии Владислав Третьяк, сестры Дина и Арина Аверины, члены rosсийской сборной по художественной ги мнастике, многократные чемпионки мира, призеры Олимпийских игр, а также мастер спорта международно го класса по боксу, бронзовый призер чемпионата России среди молодежи Сослан Асбаров.

Финальные игры спартакиады пройдут 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума. Представители промпредприятий будут соревноваться по 12 видам спорта, среди которых бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей , футбол, дартс и тэг-регби.

В соревнованиях примут участие более 4,4 сотрудников промышленных предприятий столиц ы, включая представителей 177 фабрик и заводов.

Более 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий примут участие в спартакиаде «Моспром»В столице пройдет пятая спартакиада промышленников «Моспром»

Кроме того, продолжается регистрация для представителей лиги вузов и колледжей. Всего в этом году ожидается около шести тысяч участников, что составляет больше половины от о бщего количества соревнующихся за предыдущие четыре года.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Впервые соревнования прошли в 2019-м, за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи чел овек.

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