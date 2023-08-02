В парке «Фили» пройдет фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В летнем кинотеатре парка культуры и отдыха «Фили» Top Fili Music 2023. С 2 авгу ста по 2 сентября состоится шесть концертов, посетить которые сможет любой желающий.

Фестиваль привлекает множество артистов, играющих в жанрах поэтического рока, джаза, блюза и инст рументальной музыки. По традиции каждый сезон имеет свой именной хештег. Он, как правило, созвучен с песней одного из участников. В этом году официальным хештегом Top Fili Music станет #КрутоТоТут — в честь одноименной песни рок-муз ыканта из Санкт-Петербурга Кирилла Комарова.

2 августа в 19:00 на сцену выйдет Анна Герасимова, лидер рок-группы «Умка и Броневик» и хорошо изве стная зрителям как Умка, а также Ольга Чикина, которая выступит на фестивале впервые. 17 августа зрителей ждет концерт Петра Погодаева. Он будет посвящен памяти Виктора Цоя.

В рамках фестиваля также запланированы выступления Михаила Башакова, Кирилла Комарова, Павла Федосова, Дмитрия Малолетова, Алексея Кравченко, Юлии Теуниковой с группой «КоМПОзит» y други х артистов. 2 сентября праздник музыки завершится гала-концертом «Филигрань — 2023».

Концерты фестиваля Top Fili Music будут проходить один-два раза в неделю по средам и/или четвергам. Расписание и анонсы концертов будут публиковаться на сайте и страницах парка «Фили» в социальных сетях. Вход бесплатный и свободный.

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