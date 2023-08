В метро открылась фотовыставка «Пять лет с программой “Мой район”»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На станции метро «Выставочная» открылась фотовыставка «Пять лет с программой “Мой район”». В экспозиции представлены снимки знаковых объектов города, которые были обновлены или созданы в рамках реализации программы «Мой район». Все они расположены за пределами исторического центра столицы. Фотовыставку можно посетить в часы работы метрополитена с 1 по 15 августа. Вход свободный.

«В этом году исполняется пять лет программе Мэра Москвы “Мой район”, которая помогает делать нашу столицу еще красивее и комфортнее. На выставке каждый пассажир сможет узнать больше о проекте. Поздравляем коллег с юбилеем и желаем дальнейшего развития на благо москвичей», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Большая часть фотовыставки посвящена паркам и озелененным территориям, которые стали новыми городскими достопримечательностями. За последние пять лет даже в отдаленных районах столицы появилось много интересных и самобытных мест. Сегодня в Капотне и Гольянове, Бабушкинском и Можайском районах, Братееве и Куркине есть комфортные и безопасные места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Некоторые парки, например «Ходынское поле» и «Пальмира», были созданы на пустующих или заброшенных территориях. Другие — «Кусково», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино» — стали возрожденными достопримечательностями города.

Посетители выставки смогут отсканировать QR-коды и прослушать аудиогиды, которые помогут ближе познакомиться с районными парками и открыть для себя новые места для путешествий по городу.

Отдельные стенды выставки посвящены флагманским проектам программы «Мой район», таким как «Питомцы в Москве» и «Проектируем район».

Проект «Проектируем район» начал работать в 2020 году. Он посвящен благоустройству общественных пространств по методу соучаствующего проектирования. Его главный принцип состоит в активном вовлечении жителей в процесс обустройства территории. На этапе проектирования они высказывают свои пожелания, а затем профессиональные архитекторы помогают воплотить их в жизнь.

Проект «Питомцы в Москве» создан в 2021 году. Он нацелен на развитие дружелюбной городской инфраструктуры для собак и их хозяев. Для владельцев животных важно, чтобы питомцы могли вести активную жизнь в условиях большого города, а удобные места для выгула располагались в шаговой доступности. Для этого устаревшие районные площадки модернизируются по новому стандарту: они проектируются с учетом мнений кинологов, оснащаются современным оборудованием и отвечают всем требованиям безопасности как для собак, так и для окружающих. В 2023 году по проекту «Питомцы в Москве» планируется открыть 27 новых площадок для выгула.

«Мой район» — программа Мэра Москвы по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобные дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности — все это важные составляющие программы.

