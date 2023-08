Встреча студентов и преподавателей МГУ с председателем Правительства России М.В. Мишустиным

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 августа в Доме Правительства Российской Федерации прошла встреча председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам 2023 года, а также их наставниками – руководителями национальных сборных. От Московского университета во встрече приняли участие пять студентов и четыре преподавателя.

Во вступительном слове М.В. Мишустин поздравил ребят с выдающимися успехами на международных соревнованиях. Премьер также поздравил наставников, педагогов, всех, кто готовил российских олимпиоников к выступлениям. Он напомнил, что «этот год по указу Президента – Год педагога и наставника». «Конечно, те условия и те профессионалы, которые помогают вам достичь таких успехов, требуют отдельных слов благодарности», – подчеркнул премьер.

«Хочу сказать, что вы показали не просто блестящие результаты. Фактически по четырём фундаментальным наукам – а это математика, физика, химия и биология – вы участвовали в четырёх самых престижных соревнованиях, где ребята представляли сто стран мира», – сказал глава кабинета министров. Он добавил, что несмотря на сложности, все наши команды выступили очень достойно. «Страна вами гордится, ребята. Я вам от всей души хочу сказать спасибо», – добавил М.В. Мишустин.

Премьер-министр обратил особое внимание на то, что такие победы имеют очень большое значение для России, они укрепляют её авторитет как в образовании, так и в науке. «И удачные выступления наших представителей на международных олимпиадах доказывают, что у нас есть возможности не только для выявления, но и для раскрытия талантов», – заявил председатель Правительства.

М.В. Мишустин рассказал о том, что делает Правительство для формирования общенациональной системы выявления и поддержки талантов, мерах, направленных на повышение престижа педагогических работников, работе в рамках объявленного главой государства Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Премьер также дал советы тем ребятам, кто в этом году стал студентами и ответил на вопросы участников встречи. Так, золотой медалист 34-й Международной биологической олимпиады, студент 1-го курса факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Иван Демидов не только представил своих коллег по сборной и наставников, но и задал вопрос о том, в каких правительственных ведомствах может пригодиться знание биологии.

«Фундаментальные знания – а биология у нас фундаментальная наука, – везде пригодятся», – сказал в ответ Михаил Мишустин. Серебряный медалист 34-й Международной биологической олимпиады, студент 1-го курса факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Никита Воробьёв поинтересовался у премьер-министра его отношением к футболу и узнал, за какие футбольные команды болеет глава Правительства. Победитель 55-й Международной химической олимпиады, студент 1-го курса химического факультета МГУ Сергей Росляков задал главе правительства философский вопрос о том, как быть уверенным в том, что делаешь правильно. «Для того чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь, нужно много работать, много учиться и обязательно смотреть с точки зрения целеполагания – что думают другие», – посоветовал премьер.

Кроме уже упомянутых ребят от Московского университета во встрече также приняли участие золотые медалисты 34-й Международной биологической олимпиады, новобранцы факультета биоинженерии и биоинформатики Алиса Тимонина и Петр Попов, профессор химического факультета В.В. Еремин, доцент химфака А.С. Белов, доцент биологического факультета Г.А. Белякова, заместитель декана, профессор биологического факультета А.М. Рубцов.

