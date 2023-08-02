Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В сентябре планируется завершить восстановительный ремонт в ледовом дворце «Крылатское». Он вновь начнет работу как спортивная арена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бл агоустройства Петр Бирюков.

«В период пандемии этот ледовый дворец в кратчайшие сроки был переоборудован под резервный го спиталь, в котором прошли лечение тысячи пациентов. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации работа медучреждения прекращена, и принят о решение восстановить прежний функционал здания. В настоящее время проводим восстановительный ремонт, уже в сентябре этого года дворец вновь зара ботает как одна из крупнейших спортивных арен Москвы», — отметил Петр Бирюков

В здании демонтировали все перегородки и инженерные системы, которые обеспечивали функционирование госпиталя. Сейчас восстанавливают ледовое поле общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Специалисты уже очистили и покрыли грунтовкой бетонное основание, нанесли специальное матовое пол иуретановое покрытие и перекладывают трубы для намораживания льда.

Также в ходе ремонта восстановили целостность перекрытий, а на фасаде заменили поврежденные компо зитные панели. Планируется установить наружные двери, оконные блоки и новые системы освещения: старые лампы с ра зным уровнем яркости заменят 500 энергосберегающими светильниками.

Términos y condiciones покрытие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL