Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 80 процентов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону, в ней задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций города. В настоящее время уже полностью подготовили 27,6 тысячи жилых домов, что составляет свыше 80 процентов от общего плана», — рассказал Петр Бирюков.

Особое внимание уделяется проверке тепловых сетей — на них с середины мая по сентябрь проходят температурные и гидравлические испытания. Они позволяют выявить ненадежные участки трубопроводов и своевременно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Всего к осенне-зимнему периоду подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и завершатся в установленный срок — до 1 сентября.

Специалисты уже подготовили более 12 тысяч километров тепловых сетей, отремонтировали 110 тепловых станций и котельных, 7,5 тысячи тепловых пунктов, свыше 160 километров воздушных линий электропередачи, 1,3 тысячи силовых трансформаторных подстанций, провели профилактический ремонт 20 насосно-перекачивающих станций.

Сотрудники АО «Мосводоканал» организовали профилактический осмотр 11,6 тысячи километров водопроводных и 4,2 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 114 пожарных гидрантов и более трех тысяч колодцев.

Также завершается профилактический ремонт свыше трех тысяч километров наружных газопроводов и реконструкция еще более 24,4 километра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI