Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Сегодня в столице инвесторы и городские операторы реализуют 41 проект комплексного развития террито рий (КРТ). В рамках 14 из них предусмотрено создание современных производств и технопарков общей площадь ю более 2,1 миллиона квадратных метров.

«В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 миллиона квадратных метров. Участки расположены в семи столичных округах. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 427 миллиардов рублей, всего здесь будет создано свыше 63 тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопроса м экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов.

Объекты появятся в 11 районах столицы: Восточном Дегунине, Головинском, Дмитровском, Можайско м, Северном, Отрадном, Печатниках, Очаково-Матвеевском, Силине, Щукине и Ясеневе.

«Больше всего инновационных и производственных объектов планируется построить в Головинском район е — более 500 тысяч квадратных метров. Свыше 361 тысячи “квадратов” возведут в Дмитровском районе, 357 тысяч квадратных метров — en Отрадно м, 282 тысячи — en Печатниках. На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тысяч квадратных метров на у частке бывшей промзоны Октябрьское Поле, завершение работ запланировано на конец 2024 года», — отмети л Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы

Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте быв ших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а та кже вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территор ий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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