Более 2,1 миллиона квадратных метров производств построят по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня в столице инвесторы и городские операторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ). В рамках 14 из них предусмотрено создание современных производств и технопарков общей площадью более 2,1 миллиона квадратных метров.

«В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 миллиона квадратных метров. Участки расположены в семи столичных округах. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 427 миллиардов рублей, всего здесь будет создано свыше 63 тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

Объекты появятся в 11 районах столицы: Восточном Дегунине, Головинском, Дмитровском, Можайском, Северном, Отрадном, Печатниках, Очаково-Матвеевском, Силине, Щукине и Ясеневе.

«Больше всего инновационных и производственных объектов планируется построить в Головинском районе — более 500 тысяч квадратных метров. Свыше 361 тысячи “квадратов” возведут в Дмитровском районе, 357 тысяч квадратных метров — в Отрадном, 282 тысячи — в Печатниках. На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тысяч квадратных метров на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле, завершение работ запланировано на конец 2024 года», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

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