Хроники «Архипелага 2023» в НГУ: день второй

Подходит к концу второй день проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». Площадка «Архитектура неба», развернувшаяся в Новосибирском государственном университете, вновь порадовала насыщенностью программы и даже первыми победами.

В первой половине дня участников, как и вчера, ждали деловые игры и технологические лаборатории, а также трек по дизайну беспилотных авиационных систем (БАС). Последним, кажется, повезло больше всего, ведь жаркий день они провели на свежем воздухе – во внутреннем дворе нового корпуса НГУ. Но яркое впечатление оставила далеко не только погода.

— Нас делят в команды по пять человек – так, чтобы у нас был промышленный дизайнер, инженер, и иллюстратор. Потом нам выдаётся какая-нибудь задача – у нашей, например, разработать систему для помощи пожарным. Мы изучаем рынок, какие есть решения на данный момент и пытаемся разработать своё – с точки зрения дизайна. Это на самом деле интересно, как нас пытаются объединить – чтобы мы разговаривали на одном языке, — рассказал участник из Санкт-Петербурга Кирилл Трофимов.

Мероприятия «Архипелага» во внутреннем дворе учебного корпуса №1 С самого утра здесь кипит жизнь: работает выставка дронов, проводятся мастер-классы и лекции. А вечером при хорошей погоде проходит дискуссионный клуб «Горизонт 2040».

Для 30 школьников-финалистов кубка «Код будущего» эксперт Александр Ганичев провёл мастер-класс по управлению дронами в VR-шлемах. Участники отметили, что финал «Кода будущего» – это возможность пообщаться с умными людьми с общими интересами, веселая компания и возможность получить опыт работы с дронами.

Справка: «Код будущего» – программа по бесплатному IT-образованию для школьников и студентов, которая была запущена в 2022 году Минцифры России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». На обучение поступили более 130 000 ребят. На портале Госуслуг открыта регистрация на курсы для школьников и студентов колледжей. Записаться на курсы можно будет до 30 сентября. На окружной сессии, состоявшейся в рамках »Архипелага» днем ранее, были подведены первые итоги обучения школьников по данной программе. И вплоть до 1 августа участники проекта «Код будущего», владеющие языком программирования Python, будут участвовать в мероприятиях кубка «Код будущего», среди которых – лекции и практикумы, разборы заданий, мастер-классы по программированию и пилотированию дронов, а также мини-турнир по авиа и БПЛА симуляторам.

Одно из самых заметных событий второй половины дня – дискуссия о практиках популяризации и предпрофессиональной подготовки детей и молодежи в сфере БАС. Обсуждалась необходимость профессиональной подготовки кадров, вовлечения детей посредством онлайн-игр, сотрудничество с вузами, разработчиками и государством.

В то же время юные ребята, которые уже заинтересовались БАС, участвовали в гонке мини-дронов в холле 3 этажа. Призерами личного зачета стали Михаил Воронин (Москва) – 1 место, Алексей Царьков (Нижний Новгород) – 2 место, Константин Надеев (Москва) – 3 место. В командном зачете победили Михаил Воронин и Константин Надеев, второе место забрали Евгений Симаков и Владислав Торопкин (Москва), бронзу завоевали Денис Широков и Алексей Царьков.

Впечатлениями о своем участии в командном соревновании и об «Архипелаге» поделилась участница из Казани Лилия Шагеева: «Прикольная трасса, она не сильно сложная, но и не очень легкая, подходит и новичкам, и профессионалам, очень классно, очень прикольно организовано!».

Параллельно прошли встречи участников лабораторий отраслевого применения, которые начали свою работу вчера. В основном представители отрасли БАС, ученые, технологические предприниматели и другие эксперты работали в формате мозгового штурма, разбившись на подгруппы и в командной работе генерируя новые идеи.

О работе в рамках трека «Применение дронов в Арктике» рассказал Евгений Сиваев (Санкт-Петербург):

Пока эта отрасль в Российской Федерации не сложилась. У нашей компании есть стратегический партнер — «Газпромнефть», мы работаем на их объектах на полуострове Ямал. Сейчас это пилотные проекты — мы понимаем, что нужно разрабатывать, какие системы, какие нужны дополнительные технологии, чтобы работать там полноценно, круглогодично. Кроме нефтегазодобычи, задач [у дронов в Арктике] достаточно много: поисково-спасательные работы, экологический мониторинг, ледовая разведка, сопровождение судов, метеорология.

Завтра участников интенсива «Архипелаг 2023» ждет третий день первого такта, после которого участники разных сессий, форумов, лекций и мастер-классов в различных форматах обменяются первыми результатами совместной работы, выделят дальнейшие приоритеты и темы для обсуждения.

Справка: С 28 июля по 7 августа в Новосибирской области проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035. В мероприятиях примут участие свыше 3000 человек: 187 вузов, 114 стартапов, 280 компаний в области беспилотных авиационных систем (БАС), 1013 участников соревнований дронов, лидеры мнений и эксперты из 73 регионов. На площадке Новосибирского государственного университета состоятся мероприятия блока «Архитектура неба». Одной из главных задач участников «Архипелага» станет реализация поручений Президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем. Другим направлениям работы участников интенсива является разработка проектов и решений по таким направлениям, как социальное развитие, экология, преобразование городских пространств, которыми занимается Агентство стратегических инициатив. Кроме того, лидеры проектов – участники форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут на «Архипелаге 2023» дополнительную акселерацию.

