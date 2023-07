Тренировки проекта «Спортивные выходные» пройдут на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Тренировки проекта «Спортивные выходные» будут проводить на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе. Узнать подробности, а также записаться на занятие по йоге можно будет 1 августа на сайте проекта.

После тренировок участники смогут посмотреть выдающиеся достижения города в социальной сфере. В интерактивном выставочном пространстве гостям представят актуальные тенденции в здравоохранении, экспозицию музея вредных привычек, офис управления карьерой, а также расскажут о метанавыках человека будущего.

А 5 и 6 августа в «Лужниках» пройдет фестиваль «Спортивные выходные», посвященный трехлетию проекта. Участников ждут тренировки с олимпийскими чемпионами, музыкантами и актерами, тематические спортивные зоны, выступления артистов. Ознакомиться с расписанием и записаться на участие в фестивале можно на сайте проекта.

Проект «Спортивные выходные» создан центрами госуслуг и Департаментом спорта города Москвы. В его летнем сезоне тренировки проводят на 26 площадках в популярных местах столицы. Среди самых необычных — южный ландшафтный парк на территории культурно-развлекательного кластера «Остров мечты», сад Технопарка в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, территория общественного пространства «Хлебозавод № 9», парк 50-летия Октября и причал Лужники — Центральный.

Для тех, кто предпочитает тренироваться не выходя из дома, на канале проекта в 07:00 по будням проходят зарядки. Кроме того, пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта, а также к медитациям. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое время.

В проекте «Спортивные выходные» участвуют более 100 сотрудников офисов «Мои документы». Они помогают горожанам зарегистрироваться на тренировки, подробно рассказывают о площадках, напоминают о предстоящих занятиях, информируют о месте и времени их проведения, встречают и провожают на мастер-классы.

Проект «Спортивные выходные» признан лучшей программой по популяризации здорового образа жизни

