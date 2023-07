Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В молодежной части программы второго саммита Россия-Африка, экономического и гуманитарного форума 28 июля 2023 года на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге приняла участие студенческая африканская делегация Государственного университета управления.

Молодежная программа проходила под эгидой «Устойчивый цифровой диалог Россия – Африка: молодые лидеры нового времени для ИТ-отрасли» с опорой на цифровизацию ведущих секторов экономики, промышленности и социальной сферы. Молодежь выступила главным драйвером всего рабочего процесса.

Студенты ГУУ участвовали в дискуссиях по направлениям IT, молодежные инициативы и научно-образовательном направлении. В рамках научно-образовательного направления в панельной дискуссии «Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки» студенты ГУУ провели презентацию Всемирного фестиваля молодежи, который будет проходить в марте 2024 года в г. Сочи, направленного на расширение российско-африканского молодежного сотрудничества. Ажиотаж у участников Форума вызвал стенд «Ростеха», где было представлено различное вооружение российского производства, где молодые участники, в том числе и студенты ГУУ смогли ознакомиться с представленными оружейными экспонатами и подержать в руках новейшие автоматы. На площадке стенда «Ростеха» магистранты ГУУ встретились с министром обороны Республики Буркина-Фасо.

29 июля, после завершения официальной части мероприятия, студенты ГУУ были приглашены на встречу с президентом Республики Мали. На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в области образования и военного обучения между Россией и Африкой.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI