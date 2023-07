Расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная изменится с 31 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 31 июля до открытия четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Для половины составов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала.

Интервал движения поездов до Курского вокзала увеличится до 20 минут, в том числе в часы пик. До станции Нижегородская интервал будет сохранен.

На Курском вокзале продолжаются работы для открытия МЦД-4. Вскоре здесь будут останавливаться поезда не только из Железнодорожного, но и из Апрелевки. Для этого готовится инфраструктура вокзала, а чтобы сохранить расписание на направлении, сокращены маршруты некоторых поездов.

Пассажирам рекомендуют пользоваться для поездок станциями Нижегородская и Серп и Молот. На станции Серп и Молот есть пересадка на Люблинско-Дмитровскую и Калининскую линии метро, на Нижегородской — на Московское центральное кольцо, Некрасовскую линию и Большую кольцевую линию. Кроме того, на этих станциях есть пересадки на наземный транспорт.

Билеты до Курского вокзала будут действовать от и до станций Серп и Молот и Нижегородская.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки.

