Поймай волну: какими водными видами спорта заняться на ВДНХ

Каждый посетитель найдет на ВДНХ свой вариант спортивного водного досуга — вейкбординг, сапбординг или катание на лодках.

На 2-м Каменском пруду работает вейк-парк. Здесь предлагают освоить вейкбординг — научиться уверенно держаться на доске и мчаться на ней за катером. Можно купить разовый сет или абонементы на 10, 20 и 40 занятий. В вейк-парке доступна аренда необходимого для тренировки инвентаря: доски, гидрокостюма, жилета и шлема. Аренда оплачивается отдельно. Вейк-парк открыт ежедневно с 09:00 до 21:00. По субботам и воскресеньям он работает с 07:00 до 08:30 и с 08:30 до 10:00. Здесь также можно записаться в секцию по обучению катанию с инструктором. Узнать подробнее о работе вейк-парка и всех тарифах можно на сайте.

В парке «Останкино» на Садовом пруду открыта станция «Порт», где можно взять напрокат оборудование и научиться сапбордингу. Это молодой, но уже очень популярный вид спорта, аналог серфинга. Его особенность заключается в наличии весла, благодаря которому серфер управляет доской и держит баланс на воде. Аренда сапборда возможна на срок от получаса. Также здесь можно взять напрокат катамаран или лодку. Для тех, кто имеет права на льготы, при предъявлении справки доступны скидки в будни с 11:00 до 15:00. Станция «Порт» работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Подробное расписание и тарифы опубликованы на сайте ВДНХ.

Покататься на лодке или катамаране посетители ВДНХ могут и на 3-м Каменском пруду. Здесь на станции «Алые паруса» доступна аренда разных плавательных средств. Это идеальное решение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом и полюбоваться одним из самых красивых фонтанов выставки — «Золотым колосом». Часы работы станции: с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Касса открыта до 21:30. Узнать подробнее об «Алых парусах» можно по ссылке.

Территория ВДНХ — место притяжения любителей активного отдыха. С помощью онлайн-проекта «Спорт на ВДНХ» каждый подберет для себя занятия на любой вкус.

Взять напрокат лодки или катамараны также можно в восьми парках Москвы. Кроме того, этим летом можно организовать пикник, или позагорать на берегу парковых водоемов, ССЫЛКА (материал будет опубликован в ближайшее время) или устроить пляжный день с купанием в парковых бассейнах. ССЫЛКА (материал будет опубликован в ближайшее время)

