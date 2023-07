Планы по обновлению поликлиник и вопросы подготовки профессионалов для города: итоги недели в социальной сфере столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Расширена программа реконструкции поликлиник

В программу реконструкции столичных поликлиник включили еще 140 зданий. Их приведут в соответствие новому московскому стандарту в 2024–2025 годах. Таким образом, весь амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен.

В столице уже закончена модернизация 101 поликлиники, еще в 100 зданиях ремонт продолжается. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два-три месяца.

На этой неделе после реконструкции открылись еще две поликлиники. Пациентов начали принимать в филиале № 4 детской городской поликлиники № 122 в районе Ивановское и филиале № 2 детской городской поликлиники № 86 в районе Западное Дегунино. В них получают медицинскую помощь в общей сложности более 16 тысяч детей и подростков.

Во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут исключительно в электронном виде, а на месте бывших картохранилищ организуются комнаты профессионального роста. В них медики могут работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики.

Подведены результаты цифровой трансформации стационаров

Цифровая трансформация московского здравоохранения началась более 10 лет назад. Ведение всей документации в электронном виде помогает врачам уделять больше внимания пациентам.

Сегодня отказались от бумаги и перешли на работу полностью в цифровой среде уже два крупных московских стационара — Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городская клиническая больница имени В.В. Вересаева. До конца года к ним присоединится еще пять медучреждений: городские клинические больницы имени М.В. Буянова, имени С.П. Боткина, № 15 имени О.М. Филатова, № 1 имени Н.И. Пирогова и имени. С.С. Юдина. Остальные клиники планируется перевести в безбумажный режим в ближайшие два года.

Сотрудники центров госуслуг отметили профессиональный праздник

Сергей Собянин поздравил сотрудников офисов «Мои документы» с профессиональным праздником.

Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей. Сотрудники центров госуслуг участвуют в разных социально значимых для города проектах. В павильонах «Здоровая Москва» они помогают москвичам подготовиться к прохождению чекапа. В городских медучреждениях — встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы. Во флагманских центрах больницы имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского работают администраторами. В парках — организуют тренировки проекта «Спортивные выходные».

Москва продолжает внедрять новый стандарт оказания онкологической помощи

На выездном совещании членов Совета Госдумы в новом лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Сергей Собянин рассказал, как работает новый стандарт онкопомощи.

В новом центре москвичи смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения. Их будут сопровождать на каждом этапе терапии. Первых пациентов планируется принять в августе.

Новейшие разработки в области реабилитации представят в Гостином Дворе

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе можно будет узнать свой биологический возраст и познакомиться с новейшими разработками в области протезирования и реабилитации. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Посетители смогут увидеть современные бионические протезы рук с технологиями искусственного интеллекта, вездеходное кресло-коляску, симулятор горных лыж и сноуборда для людей с протезами нижних конечностей и технологические решения, которые уже сегодня используются в московских учреждениях социальной защиты для реабилитации. Кроме того, посетители узнают о возможностях омиксных технологий, увидят, как на 3D-принтере изготавливают биосовместимые протезы, а на биопринтере выращивают ткани, и с помощью VR-очков погрузятся в атмосферу обучения сотрудников лабораторий.

Опробовать на себе эти и другие отечественные решения, которые постепенно выводят медицину на принципиально новый уровень, можно уже в августе. Подробности — на сайте Московского урбанистического форума.

На Московском урбанистическом форуме расскажут о профессиях будущего

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе москвичи также смогут посетить экспозицию «Офис будущего». Она поможет выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели.

Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер. Здесь также можно будет познакомиться с такими новыми специальностями, как оператор медицинских роботов, разработчик искусственного интеллекта, архитектор робототехнических комплексов и киберустройств. Кроме того, посетители выставки узнают, в каких колледжах можно обучиться самым востребованным профессиям и повысить квалификацию.

В Москве создадут союз профессиональных электротехников

Союз будет представлять собой экспертное сообщество педагогов, ученых и работодателей, которые знают отрасль изнутри, а также понимают, как ее развивать. Одной из главных задач станет подготовка профессионалов высокого уровня в московских колледжах, практико-ориентированная и опережающая подготовка специалистов. Они будут обучаться работе с инновационными системами и оборудованием до их внедрения на производстве.

Также планируется разработать единые стандарты профессий, открыть центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, создать общую базу специалистов и работодателей.

800 юных москвичей приняли участие в проекте «Лето моей карьеры»

В Москве завершился профориентационный проект службы занятости для подростков «Лето моей карьеры». В нем приняли участие более 800 юных жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

Подростки получили первый практический опыт, развили универсальные личностные компетенции и научились работать в команде. Они посетили лекции, тренинги и деловые игры, занимались нетворкингом, выполняли домашние задания, побывали на экскурсиях на площадках работодателей. К финалу программы ребята совместно с наставниками и тренерами создали и защитили более 300 социально значимых проектов. Продолжаются еще два профориентационных проекта службы занятости для подростков — «ПРОГероев» и «Стажировки».

Новые условия бесплатной парковки для посетителей трех поликлиник

В столице с 31 июля начнут действовать новые условия парковки возле трех поликлиник — в Проточном переулке (дом 3–5, строение 1), на улицах Лестева (дом 5) и Иерусалимской (дом 4, строение 1). В рамках пилотного проекта москвичи смогут бесплатно оставить автомобиль рядом с медучреждением на срок до двух часов — на время посещения врача или проведения исследования. Далее вступит в действие повышенный тариф — 1000 рублей в час. По статистике, в среднем горожане проводят в поликлинике около получаса.

Мера нужна для того, чтобы сохранить доступность парковочных мест, которые сегодня вместо пациентов часто занимают сотрудники соседних офисов. Если пилотный проект получит положительные отклики, то будет масштабирован и на другие медицинские учреждения столицы.

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского отметил 100-летие

В честь знаменательной даты столицу украсили тематические изображения на медиафасадах, в метро, подземных переходах и на Смоленском метромосту. Кроме того, специальная подсветка зажглась на одном из самых высоких сооружений мира — Останкинской телебашне. Жители также могут познакомиться с историей легендарного института на выставке на Тверском бульваре.

В столичные колледжи подали более 135 тысяч заявлений

Более 135 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи за пять недель приемной кампании. Сейчас конкурс составляет свыше пяти человек на место и имеет тенденцию к увеличению. До 15 августа абитуриенты могут направить документы в электронном виде через портал mos.ru или подать их лично в приемную комиссию колледжа.

